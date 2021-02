Golazo del ex Boca Pol Fernández en el triunfo de Cruz Azul

El mediocampista argentino Guillermo "Pol" Fernández, quien tuvo una controvertida salida de Boca Juniors, anotó uno de los goles con que Cruz Azul superó como visitante a Tigres UANL por 2-0 en el partido que completó la séptima fecha del torneo Clausura de la primera división del fútbol de México.



Cruz Azul se imponía anoche con un gol anotado por Luis Francisco Romo Barrón a los cinco minutos de comenzado el partido, y sentenció la victoria a través de "Pol" Fernández, quien ingresó a jugar a los 32 minutos del segundo tiempo y definió con clase en la última jugada, en el tercer minuto adicionado por el árbitro.





Fernández conquistó el año pasado con Boca dos títulos, la Superliga, en la que fue figura, y la Copa Diego Maradona, en la que jugó un puñado de partidos hasta que fue separado del plantel por negarse a renovar su contrato, en una baja que el equipo dirigido por Miguel Angel Russo acusó de manera sensible.



Cruz Azul, que con el triunfo quedó con 12 puntos a uno de los punteros Toluca y América, contó además con otro argentino, el ex Racing Walter Montoya, quien ingresó desde el banco de suplentes a los 28 minutos del segundo tiempo.



Tigres UANL, por su parte, que tiene siete puntos y un partido pendiente, tuvo como titulares a los argentinos Nahuel Guzmán (exarquero de Newell's Old Boys) y Guido Pizarro (exmediocampista de Lanús).



El triunfo de Cruz Azul fue importante porque Tigres estaba con el ánimo alto tras haber alcanzado la semana pasada la final del Mundial de Clubes jugado en Qatar, en el que logró victorias sobre Ulsan Hyundai, de Corea, y Palmeiras, de Brasil, antes de caer en el partido decisivo frente al poderoso Bayern Munich alemán.



El resumen de la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga de México es el siguiente:



Viernes: Mazatlán 0-San Luis 3; Tijuana 2-León 0 y Puebla 4-Juárez 0.



Sábado: Chivas de Guadalajara 2-Necaxa 2.



Domingo: América 2-Querétaro 1; Toluca 1-Pumas UNAM 0 y Santos Laguna 1-Monterrey 0.



Martes: Pachuca 0-Atlas 1.



Ayer: Tigres UANL 0-Cruz Azul 2.



Posiciones:



Toluca y América 13 puntos; Tijuana, Santos Laguna y Cruz Azul 12; Monterrey 10; Querétaro 9; Puebla 8; Tigres UANL (X), Atlético San Luis y Mazatlán 7; Chivas de Guadalajara 6; Pumas UNAM, Necaxa, Juárez (X) y Atlas 5; León 4 y Pachuca 2.







(X). Jugarán su partido de la quinta fecha el 14 de abril.