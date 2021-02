El padre de Pavón explotó contra la dirigencia de Boca y se refirió al Morro García

Walter Pavón, padre de Cristian Pavón, expresó su enojo con la dirigencia de Boca en el regreso de Kichán al club: aseguró que hubo "destrato" y pidió que acepten la oferta de Los Angeles Galaxy para que regrese a la MLS.

"Cristian tuvo un destrato muy grande... muy grande. No sé si esto caerá mal, pero yo lo que quiero es defender a Cristian, porque es un chico muy sencillo que no la está pasando bien por las cosas que dicen. Él quiere jugar al fútbol y más que nadie, se tuvo que operar porque es una lesión que viene postergando hace más de un año", expresó en una entrevista con Doble Amarilla.

A su vez, aseguró que el club le había pedido que se entrene antes de fin de año, algo que entiende que "no es correcto" por que tenía contrato hasta el 31 de diciembre con la franquicia norteamericana: "Si entrenaba con el club no le iban a pagar el sueldo desde Estados Unidos. Él no podía correr de Córdoba para ir a entrenar y ponerse a disposición, tenía un contrato por cumplir".

A su vez, reiteró que "Boca no mostró interés por Cristian, salvo por el trabajo" y consideró que "es injusto el trato que tiene, porque con Boca se rompió hasta el alma". "Hay muchos que lo juzgan o le buscan el título y no conocen el mundo del fútbol. Hay muchas cosas para revisar. Nadie se preocupó por el Morro García hasta que murió y ahora lo convierten en héroe. Cuando lo pudieron criticar, lo hicieron y sin medir que detrás de un futbolista hay una persona", afirmó.

"La verdad que la dirigencia no le habla a Cristian. El único diálogo que tuvo es para coordinar la operación con el médico Batista, y lo primero que le dije es que lo haga sin dudarlo para que pueda estar tranquilo. El último año en Boca jugó casi un año infiltrado, y los médicos del club lo saben. Además de los médicos otra persona que habló muy bien con él y que lo trató como persona es Miguel (Ángel Russo). Charlaron de forma sincera y Cristian no escondió que como primer deseo prefiere seguir la carrera afuera", agregó Walter Pavón.

Por último, se refirió al pedido que le hizo al club para que cobre lo mismo que en Los Angeles Galaxy: "Yo presenté la carta como apoderado. Está avalado por la ley y en cualquier país. La presenté directamente a Boca y personalmente, aunque con el consentimiento de Cristian. Yo también quiero que de alguna forma se lo respete, porque viene sufriendo mucho destrato".

Volver a Los Angeles Galaxy, el deseo de Pavón

Hoy, Pavón fue sometido a una intervención quirúrgica por la fibrosis en sus tobillos y tendrá para dos meses de recuperación. Mientras, espera que la dirigencia de Boca acepte la propuesta de Los Angeles Galaxy para regresar a Estados Unidos (ofrecieron 10 millones de dólares por la mitad de su pase).

"Ojalá que Boca acepte la oferta de los Galaxy, creo que sería lo mejor. Pero te repito, él va a jugar en dónde sea, porque es un gran profesional", expresó el padre de Kichán.

La defensa de Walter Pavón a Kichán ante la denuncia por abuso sexual

Cristian Pavón no podrá salir del país sin antes pedirle permiso a la Justicia, por la causa en la que se lo investiga por presunto abuso sexual. "Yo sé lo que son mis hijos y de qué forma los crié. No puede ser que venga una piba y venga con vaya a saber uno qué intenciones tiene. Personalmente considero que más que de abuso es económico el tema", afirmó Walter Pavón. Y sentenció: "Tenemos un grupo de abogados muy bueno que están laburando una barbaridad y que todos los días presentan algo distinto a través de las pruebas. Yo calculo que en uno o dos años se terminará conociendo cómo es la realidad".

En este contexto, volvió a apuntar contra la dirigencia: "¿Vos te pensas que desde Boca le preguntaron algo, aunque sea para ver si es mentira o verdad? Y es jugador, no es simplemente un número en una planilla".