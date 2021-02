El conmovedor testimonio de Méndez para recordar al Morro García

El pueblo bodeguero sigue buscando respuestas. La partida de Santiago García fue un gran sacudón para un Godoy Cruz que no atraviesa su mejor momento tanto en lo deportivo como institucional. El pasado sábado, tras ganarle a Aldosivi, el plantel se derrumbó de emoción por brindarle un sentido homenaje en cancha.

Este miércoles, en ESPN, Sebastián Méndez recordó al Morro y reveló lo sucedido el fin de semana: "Después del partido no quería decir nada, los vi llorando y la intención era hablar lo que salía, no se puede pensar en algo. Fuimos a vestuario y parecía que habíamos perdido una final, pero habíamos perdido mucho más que eso en la semana".

"Tuve una relación muy linda con Santiago. No voy a entender nunca lo que pasó. El primer día que llegué hablamos como una hora y era el Morro de siempre. Nadie podía imaginar el desenlace. Me quedo con las ganas de haber hecho algo más, pero ya está, sucedió. Y eso te duele, no es un dolor que vaya a cesar, hay que convivir con eso", agregó emocionado.