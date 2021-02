Driussi explicó el verdadero motivo por el que no vino a River

Las conversaciones diarias entre Marcelo Gallardo y Sebastián Driussi, los títulos conquistados, los goles convertidos, los tuits del futbolista... Todo dio lugar a una gran ilusión en River por el posible regreso del jugador.

Sin embargo, todo se pinchó. Fue el propio Driussi quien compartió una historia en Instagram dando a entender que no regresaría en este momento. Los motivos apuntaron a una lesión de Malcom, pero ahora el futbolista lo desmintió y aseguró cuál fue la razón.

"Cerró el mercado europeo. Pepê, el jugador que iba a venir al Zenit, se fue para el Porto, no quiso venir a Rusia. Entonces ahí se complicó un poco más, pero si no... Ese es el motivo por el que no fui. No tiene nada que ver Malcom ni nada de eso. Porque no consiguieron a un jugador, por eso no fui", sostuvo en una transmisión por Twitch.

"Pepê, me arruinaste la vida. Pepê es el de Cruzeiro. Ya te vamos a encontrar, Pepê", bromeó.

"Todo pasa por algo. Si no es en junio, será el año que viene y si no, no sé, más adelante. Pero pronto estaremos juntos de nuevo", expresó.