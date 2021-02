La furia de Ruggeri contra los funcionarios que se vacunaron: "Ventajeros de m.."

Oscar Ruggeri explotó de bronca durante el programa del que es panelista. El campeón del mundo 1986 se corrió del fútbol, se refirió a la campaña de vacunación contra el coronavirus y envió un duro mensaje contra los distintos funcionarios gubernamentales que se vacunaron antes que los "esenciales" y los "abuelos".

Ginés González García.

"A Ginés González García. Mire, esto es muy sencillo, señor. Acá los esenciales tiene que ser vacunados primero, los docentes deberían estar vacunados, porque si va a empezar la escuela deberían estar vacunados, más el Presidente. No puede ser que intendentes, diputados, senadores con 40 o 45 años me muestren que ponen el brazo para vacunarse", comenzó.

En la misma línea, disparó: "Mi mamá, con 87 años, no está vacunada. Les tendría que dar vergüenza que mi mamá de 87 años esté encerrada en su casa y ustedes ponen el brazo con 40 años como diciendo: ‘¿Vieron? Me vacuné'. ¡Verseros!. Miro los noticieros y me agarra dolor en la panza cuando los veo que se vacunan ustedes con las pocas vacunas que nos llegan”.

"Siempre lo dije y lo vuelvo a repetir: el presidente ya tiene que estar vacunado, ahí arriba. Los esenciales, todos: docentes, médicos ,enfermeros, policías, bomberos. Y después los jubilados. No muestren a ustedes intendentes, pibes jóvenes. No pongan la carita en el noticiero, no sean cancheros, no sean ventajeros... ¡Ventajeros de mierda!”, criticó.

Contó que su madre vive en Corral de Bustos, una ciudad cordobesa y abrió el interrogante: "¿Qué pasa? ¿Hay que vivir en Buenos Aires? ¿Cuándo va a llegar a Corral de Bustos? Somos 10 mil, 12 mil habitantes ¿Qué? ¿No va a llegar? Mami, quedate encerrada en casa los años que te quedan. No podés salir a la calle. ¡Dale! Vergüenza les debería dar a ustedes".