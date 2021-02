La carta documento que desata una nueva batalla entre Cristian Pavón y Boca

El futuro de Cristian Pavón en Boca es incierto. Luego de la jugosa oferta recibida de parte de Los Angeles Galaxy (10 millones de dólares 60 por ciento del pase), el delantero intimó al club teniendo en cuenta que sería operado el viernes 19 de una fibrosis en ambos tobillos, estaría dos meses sin poder jugar y esa situación haría que su transferencia no se realice.

Encima, la justicia recibió ayer un pedido para que el jugador no pueda salir del país hasta que no se resuelva su causa judicial, presentación que hizo Luciano Bocco, abogado patrocinante de Marysol Dopyle, quien denunció al cordobés por abuso sexual. Ante esto, el apoderado del futbolista se amparó en una ley y envió una carta documento que no cayó muy bien en el club.

El motivo de la notificación tiene que ver con que los representantes de Pavón consideran que de quedarse, el jugador tiene derecho a percibir el mismo salario que en los Estados Unidos, algo que, lógicamente, sería imposible de afrontar para cualquier club de la Argentina. Hasta el momento no hubo respuestas pero, al parecer, el conflicto entre las partes continuará.

Mercado de pases

Boca realiza las últimas gestiones para incorporar al defensor colombiano Andrés Felipe Román, cuyo pase pertenece al Millonarios de Bogotá: la idea es comprar un porcentaje de su ficha y que el futbolista -quien ya fue dirigido por Russo en Colombia- pueda estar la próxima semana Buenos Aires.

Por ahora, esta negociación frenó la búsqueda de Nahuel Tenaglia y en Boca esperan este fin de semana para saber si Talleres lo hará firmar la planilla de la AFA contra Patronato. De no ser así, volvería a la carga por el jugador. El actual bicampeón del fútbol argentino recibirá a Gimnasia el domingo a las 19.20, por la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.