La operación que haría feliz a Boca, a Pavón y a la MLS

Los Ángeles Galaxy le presentó a Boca una nueva oferta por Cristian Pavón: una suma cercana a los seis millones de dólares por el 60 por ciento del pase. El equipo estadounidense, que tuvo al delantero a préstamo durante el último año y medio, intentará comprarlo de manera definitiva.

La noticia generó cierta sorpresa en el Xeneize, que estaba por planificar la fecha para la operación del cordobés. En caso de que las negociaciones avancen habrá que ver si la intervención quirúrgica del futbolista se mantiene para la semana que viene, tal como estaba estipulado, o si queda suspendida.



La intención de Pavón es irse del país y así lo manifestó en cada una de las charlas con gente de Boca desde su regreso. Sin embargo, la falta de propuestas lo mantuvieron en el club: realiza la pretemporada junto al plantel y en los últimos días se entrenó de manera diferenciada a raíz de su lesión.





El atacante padece una fibrosis en ambos tobillos que acarrea desde hace varios años y que incluso ya padecía su anterior etapa en el Xeneize. Para esta tarde estaba prevista una reunión del cuerpo médico de la institución para definir qué día de la semana que viene se le practicaría la operación.



El enojo de la dirigencia de Boca tiene que ver con que Pavón regresó al país en noviembre, cuando finalizó la temporada de la MLS, y podría haber aprovechado ese tiempo sin jugar para la intervención. La relación entre las partes es bastante tirante y una salida podría ser la solución definitiva.

LA OFERTA DE LOS ÁNGELES GALAXY A BOCAPOR PAVÓN

El 31 de diciembre, cuando finalizó el préstamo del jugador, también venció la prioridad que tenía el conjunto estadounidense de quedarse con el futbolista. La opción de compra en ese entonces era de 20 millones de dólares, pero el monto ofrecido fue muy inferior y las negociaciones no llegaron a buen puerto.



En Boca saben que la propuesta no será en los montos pretendidos, pero si Los Ángeles Galaxy se estira y presenta una suma interesante podrían avanzar. Le decisión de Pavón de no jugar en la Argentina y la tensión que se vive a diario hacen pensar en una transferencia que beneficie a ambas partes.