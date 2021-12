Revelan los motivos por los que Gallardo rechazó ser técnico e Uruguay

Antes de definir su continuidad en River, la Asociación Uruguaya de Fútbol buscó por todos los medios llegar a Marcelo Gallardo para convencerlo de tomar las riendas de la selección charrúa en lugar del Maestro Tabárez. Hasta el último día mantuvieron la ilusión pero todo quedó en nada y el representante del Muñeco, Juan Berros, reveló detalles de la negociación.

"Hablé cuatro veces con el presidente de la Asociación Uruguaya, porque Marcelo finalizaba su contrato con River. Yo le expliqué cuál era la situación de Marcelo, respetando el planteo recibido y sabiendo todo lo que significa la Selección Uruguaya. Claro que le dije que había una propuesta seria de Uruguay. ", confesó.

En la misma línea agregó: "En esa primera charla fuimos sinceros respecto a lo que se podía hacer y lo que no; Alonso no me pidió la posibilidad de tener un encuentro personal, eso nunca iba a contribuir porque primero debía definirse si él iba a continuar o no en River, y de eso dependía todo lo demás. Plantear un viaje generaría una expectativa que excedía el marco de charla".

"La propuesta económica siempre es importante, pero a Marcelo lo seduce mucho más el proyecto. Acá no se habló de dinero porque primero necesitábamos decidir sobre River. La propuesta de Uruguay era buena, por eso no se descartó en un comienzo", continuó detallando.

Y cerró: "También hubo otras propuestas de equipos sudamericanos y europeos que no trascendieron, se las comenté a Gallardo, pero no se puede analizar en abstracto, si era desechable se hacía en ese momento, pero lo prioritario era si continuaba en River o no, ninguna otra propuesta iba a afectar eso, era una decisión interna".