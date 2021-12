¡Pará un poco, Luis! La frase cachonda de Advíncula que descolocó a todos y se hizo viral

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Argentina este miércoles, al vencer por penales a Talleres en Santiago del Estero, y uno de los protagonistas de los festejos fue el lateral peruano Luis Advíncula, a quien las cámaras captaron en un momento muy particular con el trofeo que rápidamente se volvió viral.

En primer lugar, al subir al podio para recibir las medallas, el defensor hizo reír a todos con su reacción al ver la Copa. "¡Hola! Cosita rica", disparó mientras le daba un beso al trofeo tan preciado.

Luego, abrazó la Copa Argentina con fuerza, como para asegurarse que no se le escapara, y empezó con su discurso ante la risa de sus compañeros. "De acá no me mueve nadie", comenzó diciendo, y agregó que "hoy vamos a dormir juntos, hoy te voy a hacer el amor".

"Hoy le hago el amor", insistió Advíncula ante la sorpresa del comentarista de TyC Sports, Ariel Senosiain, quien no podía creer lo que estaba viendo y sólo le salió decir "ah bueno".