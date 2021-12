Mariano Werner reveló la ayuda sobrenatural que tuvo para ser bicampeón del Turismo Carretera

Con suspenso y polémica, este domingo se definió el campeonato del Turismo Carretera y Mariano Werner se consagró por segundo año consecutivo, una vez más en la provincia de San Juan, una tierra en la que encontró un apoyo sobrenatural que reveló en las últimas horas.

El piloto de Ford brindó una extensa entrevista a Infobae en la que contó que "soy creyente, pero no practicante porque es muy difícil ir a misa, ya que los fines de semana no estoy por las carreras. Pero en la semana me gusta ir a la catedral de Paraná porque es una forma de agradecer porque practicamos un deporte de alto riesgo".

Luego, Werner reveló que "también, por ejemplo, cuando estuve en San Juan me dijeron que fuera a la Difunta Correa, que me dio una gran mano porque los dos campeonatos del TC los conseguí allá", dejando en claro que se sumó a una tradición muy común en el pueblo cuyano.

"Acá tengo amistades en la Iglesia y uno es cura, el padre Claudio. Tenemos una linda relación. Aún no llevé el coche para bendecirlo, pero bueno, la ayuda estuvo. El domingo, después de lo que pasó con los toques en la serie y en la final, que haya podido seguir en carrera algunos lo tomarán como una situación de competencia y otros, como yo, como una ayuda celestial", concluyó al respecto.

Por otra parte, Mariano Werner también recordó a su hermano Gabriel, quien falleció en 2007 cuando reventó una cubierta en plena carrera, al considerar que "siempre está presente con los últimos consejos que me dio y desde arriba me ayudó, porque me acordé de algunas cosas que me dijo sobre cómo debía correr y tuvo razón".

Finalmente, detalló que esos consejos que todavía sigue respetando son "que no especule con no ganar para evitar cargar kilos en el auto. Esos consejos fueron como mensajes que él me mandó y me fue bien. Que vaya siempre a fondo y que gane. Pero no solo por la gloria, sino por los sponsors que te dan una mano. No sirve ir el lunes al comercio del sponsor y explicarle la estrategia de por qué no gane, ellos necesitan ver su producto, su marca en primer plano en la televisión y gracias a esa actitud son los mismos que hoy me siguen acompañando en medio de esta crisis económica".