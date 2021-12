Gimnasia, Estudiantes y un escándalo que salpica al fútbol argentino

La dirigencia de club Gimnasia y Esgrima La Plata elevará una presentación judicial por "incitación a la violencia" contra el jugador de Estudiantes, Leandro Díaz, tras sus declaraciones al finalizar ayer el clásico de la ciudad. El autor del empate, trató de "cagones" a los hinchas del Lobo, al ser reporteado por el canal TNT Sports en el campo de juego.

"Lo empatamos porque la gente (de Gimnasia) paró de cantar cuando íbamos 4 a 2, porque son cagones. Estos son cagones y segundo porque somos Estudiantes”, disparó. Ante esta situación, desde la dirigencia de Gimnasia avisaron que el departamento de Legales de la institución "se encuentra trabajando en la denuncia formal que en las próximas ingresará a la justicia platense".

La Comisión Directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata le informa a sus socias, socios, simpatizantes y público en general que presentará acciones legales contra Leandro Díaz por sus desafortunadas y repudiables declaraciones tras finalizar el clásico.

Las declaraciones de Díaz, de 29 años, fueron rechazadas por su propio compañero Fabián Noguera y también por el Pulga Rodríguez, con quien compartió plantel en Atlético Tucumán. Siendo jugador del "Decano", en diciembre de 2014, el tucumano recibió una sanción de diez partidos por empujar al árbitro Germán Delfino en una definición con Huracán por el ascenso.

En las redes sociales de Estudiantes, minutos después del comunicado, el futbolista del Pincha habló y pidió disculpas mediante un video que se viralizó rápidamente. "A toda la gente de Gimnasia, a sus socios, les quiero pedir disculpas por mis declaraciones después del partido de ayer", expresó.

Y agregó: "Estaba caliente, estaba enojado y tenía las revoluciones a mil... Uno por ahí no se sabe expresar, no sabe qué decir. Me salió eso, pero no quise que nadie se sintiera ofendido. Les quiero pedir disculpas, les mando un abrazo grande y espero que estén bien".