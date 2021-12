¿Dio pistas de su futuro? Eduardo Domínguez habló tras su salida de Colón de Santa Fe

Eduardo Domínguez dejó de ser el director técnico de Colón de Santa Fe tras la derrota ante River Plate, por 4-0, en el marco del Trofeo de Campeones disputado en Santiago del Estero. El DT, ganador de la Copa de la Liga en el primer semestre es pretendido por varios clubes, entre ellos, Independiente de Avellaneda.

En el programa Pasan Cosas, de Santa Fe, el ex técnico del Sabalero confesó: "No fue de un día para otro por un resultado. Lo venía manejando en mi cabeza, hablando con el presidente. Insistieron hasta el último día para que yo continuara, pero yo ya había tomado la determinación de darle un cierre a este ciclo y que venga otro entrenador que siga construyendo un Colón mejor".

Y agregó: "Uno va viendo situaciones. Nada en particular. Sentía que no le podía dar más a este grupo de jugadores. No me gusta estar por estar. Para encarar este año que le viene a Colón, con Copa Libertadores, y sostener la vara alta, uno tiene que estar lleno de energía, tener una motivación elevada".

Sus últimos partidos fueron dos dolorosas derrotas, ante Unión en el clásico de la Ciudad y ante el Millonario. "La última semana no nos gustó, no cerramos el año como quisimos y como ameritaba el año en sí, pero eso no empaña el balance en general de lo que fue el año y lo que produjo Colón en 2021. No influyó para nada. No iba a influir si hipotéticamente hubiéramos ganado. No iba a inclinar la balanza para un lado o para el otro", manifestó.

Sobre Facundo Farías, el jugador del momento, fue claro: "El que trabaja con él es su agente. Lo que no se tiene que olvidar el empresario es que él es el empresario y el que juega es el jugador. No exponerlo por exponerlo, para que salga en un diario o un portal. Tiene un recorrido muy grande. Va a depender de Facu. Es un chico que le gusta aprender".

Domínguez no quiso dar indicios sobre futuro profesional. En Independiente son optimistas y esperan por una nueva reunión para comenzar a sentenciar la llegada del DT. "Se fueron con las mismas sensaciones de que fue una buena charla. Ahora depende de llegar a un buen acuerdo y que las cosas puedan avanzar un paso más", expresó Rolfi Montenegro, asesor deportivo del Rojo.