Ronaldinho se deshizo en elogios para Messi y en Barcelona estallaron de bronca

Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. El astro brasileño ganó: Champions League, Copa Libertadores, Copa América, Mundial, Copa Confederaciones, entre un montón de otros galardones.

Hace algunos meses, Dinho fue invitado a presenciar un encuentro del París Saint Germain, uno de sus ex clubes, por la fase de grupos de la UEFA Champions League. En el Parque de Los Príncipes se reencontró con uno de sus grandes amigos: el argentino Lionel Messi.

Tras un sincero abrazo en medio de la entrada en calor, el brasilero se llevó la ovación de la gente y no escatimó en elogios para el número 30: “Estoy muy feliz de ver a Messi en el PSG, un club que ocupa un lugar importante en mi corazón”. Y agregó: “No esperaba que sucediera, contaba con que Messi iba a acabar su carrera en Barcelona. Fue una sorpresa, pero una sorpresa agradable para mí”.

“Es una muy buena persona, me recuerda en muchas cosas a mí, cuando vemos una cámara somos algo tímidos, pero es un gran tipo, un gran padre y un gran amigo. No solo es bueno sobre el campo, es una persona extraordinaria”, sentenció el crack, ex Barcelona y Milan.

Por supuesto, esto generó fastidio en el Barcelona donde el ex futbolista es embajador y cobra un sueldo de parte de los blaugranas. Además, luego de sus dichos sobre la alegría de ver a Messi con otra camiseta, el fastidio fue doble.