Ruggeri reveló una cruda charla con Passarella y estalló contra la serie de Maradona

Cada vez que Oscar Ruggeri se pone serio, sacude el mundo del fútbol. El Cabezón, este viernes, apareció en escena para contar una cruda charla que mantuvo con Daniel Passarella luego del descenso que sufrió River. El ahora panelista reveló qué le dijo y sorprendió a todos.

"Lo vi una vez que estábamos en Carmelo. Estoy caminando por Carmelo y veo un tipo sentado abajo de un árbol solo. Yo miraba y digo: ‘¡Es Passarella!’. No, pero qué va a hacer el tipo sentado solo abajo de un árbol en Carmelo. Me fui acercando y le digo ¿qué haces?. ‘¿Qué haces Cabezón?’. Me senté y empezamos a charlar. Estuvimos horas", comenzó relatando.

Y agregó: "Le dije: ‘Te equivocaste. ¿Sabés qué es lo que te pasa a vos? Fuiste muy grande como jugador y el ego que te agarró no te dejó ver que cuando uno llega a presidente de semejantes clubes como estos, no se puede solo", y aseguró que Passarella le dio una respuesta a su análisis: “Él me dijo ‘sí, no lo vi’".

"A veces estos tipos tan grandes, le pasaba a Diego, que no veían estas cosas pequeñas que por ahí vemos los que estamos pisando la tierra. O si la ven, como siempre fueron para adelante, si no lo solucionaban se lo solucionaban. Siempre les abrieron los caminos a estos tipos grosos", expresó ante el silencio de sus compañeros.

Pero todo no quedó ahí, ya que luego se refirió a la serie "Maradona: Sueño Bendito" y estalló: "Vi algunas escenas de algunas cosas que están poniendo de Maradona. De las cosas que están saliendo, qué se yo. No tiene nada que ver. Teniéndonos a todos nosotros, ¿cómo no nos llamaron? ‘Esto es así, así. Nos hacen quedar mal a nosotros como jugadores del 86'”.

"Nos hacen quedar mal a todos, como si fuéramos todos así. Hacen las cosas y no consultan. Por lo menos, hubieran consultado y les decíamos cómo eran las cosas. ¿Qué mejor que nosotros para decirles? O los cercanos que vieron cómo eran las cosas. Hacen quedar mal al pe.... Déjate de jo.... Abogado. Al frente. Y sí. ¿Qué te parece?”, cerró.