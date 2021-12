Gonzalo Higuaín conmovió al mundo River con una terminante frase sobre su futuro

Semanas atrás comenzó a circular un rumor sobre la posible vuelta de Gonzalo Higuaín a River. Se habló hasta del contrato que el equipo millonario podría ofrecerle, pero este viernes el Pipita derrumbó la ilusión con una terminante reflexión sobre sus futuro como futbolista: "Mi cabeza está proyectada acá, en cumplir mi contrato en Inter de Miami".

"No hay ninguna posibilidad de que me vuelva a meter en la burbuja de la presión y no poder salir a la calle. Estoy en paz. Ya la vuelta a Argentina, con todo el cariño y respeto que le tengo a River, no se va a dar. Tengo 33 años y veo mi futuro acá. Voy a disfrutar lo que es jugar al fútbol en esta liga y después ya está", agregó.

Y siguió: "No quiero engañar a nadie. No quiero decir sí y después no se da. A River no voy a volver si no tengo todo de mí para dar. No vamos a andar dando vueltas y a vivir de especulaciones. Siempre voy a estar agradecido, voy a tener un respeto muy grande, pero no me gusta jugar con la gente y volver a no poder dar lo máximo de mí. River no se lo merece y yo tampoco".

En la extensa charla que tuvo con el programa F90 de ESPN, Higuaín llenó de elogios a Julián Álvarez y dijo que le hace recordar a sus comienzos: "Vi cómo se mueve, cómo usa las dos piernas… Lo vi parecido a mí en el hambre, en las ganas de triunfar, querer aprender. Estaba desaprovechado en la derecha, con libertad hizo un desastre".

"Me encanta en todos los sentidos, cómo juega, la humildad… me pone muy feliz que le vaya bien. Intercambiamos camisetas, no sé, lo ve reflejado en mí, me encanta en todos los sentidos. Ojalá no se le suban los pájaros a la cabeza", cerró Higuaín.