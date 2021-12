En medio de los rumores de retiro, el Kun Agüero rompió el silencio

Sergio Agüero continúa en plena recuperación de la arritmia que se le presentó en el partido ante el Alavés el pasado 30 de octubre, lo cual generó fuertes rumores de que no podrá volver a jugar y tendrá que retirarse del fútbol, y en las últimas horas el delantero del Barcelona aprovechó para hablar con sus seguidores.

El Kun, en su faceta de streamer, está transmitiendo el Mundial de Valorant, el popular videojuego desarrollado por Riot Games en el que participa su equipo, KRÜ Esports, y en medio de una de sus transmisiones se refirió a su situación, aunque no dio detalles.

"No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas a gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados, a toda la gente que me escribió. Sólo vengo a disfrutar del partido de hoy, de KRÜ. Gracias por bancarme y acá estoy para lo que necesiten. No los puedo ver, pero siempre está bien agradecer porque vi muchos mensajes por todos lados", dijo Agüero a través de su canal de Twitch.

El Kun Agüero se descompuso el pasado 30 de octubre en pleno partido contra el Alavés, cuando sintió una molestia en el pecho, y horas después se confirmó su diagnóstico. Desde entonces, el Kun está llevando a cabo su recuperación, la cual está estimada en tres meses, y durante las últimas semanas se especuló mucho con su retiro.

El pasado 12 de noviembre, a través de Twitter, el exdelantero del Manchester City publicó: "Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo".