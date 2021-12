Mauricio Macri reapareció en la política de Boca Juniors y disparó duramente contra Juan Román Riquelme

Mauricio Macri fue presidente de Boca Juniors entre 1995 y 2008. El ex presidente de la Nación habló de la política de institución con Radio Mitre de Córdoba y apuntó contra la actual Comisión Directiva encabezada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. Además, se animó a imaginar el futuro de Carlos Tevez.

"El club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actué coordinadamente y eso no se ve", comenzó el ex mandamás del Xeneize. En su gestión logró nada más y nada menos que 17 títulos, entre los cuales cuatro Copas Libertadores y dos Intercontinentales son los más destacados.

En cuanto a la figura de Juan Román Riquelme como vicepresidente, manifestó: "En Boca las cosas han cambiado y ya no funcionan como antes. Hay cosas que escucho que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona".

Sobre Carlos Tevez, quien a mediados de años se fue de Boca y aún no confirma la decisión sobre su futuro profesional, se animó a imaginarlo dentro de la política del club: "Lo imagino participando en el futuro inmediato de la política de Boca, sin duda, lo veo comprometido".