"Mi hermano es un marciano": el video más tierno y viral de Hugo Maradona, fallecido este martes

El mundo del fútbol está de luto porque este martes falleció, a los 52 años, Hugo Maradona, el hermano menor de Diego Armando Maradona, debido a un paro cardíaco y rápidamente los fanáticos del 10 recordaron un viejo video, viral en tiempos en los que no existían las redes sociales, en el que el Turco decía que su hermano era "un marciano".

Fue en 1979, cuando el Diego ya deslumbraba a todos con la camiseta de Argentinos Juniors y ganaba su primer título mundial, el Juvenil, en Tokio. El periodista Eduardo Carpio entrevistó en La Paternal a los dos hermanos varones de Maradona: Raúl, más conocido como Lalo, y Hugo, el Turco.

Allí, los dos pequeños, que por entonces tenían 13 y 10 años, respectivamente, cuentan cómo es tener de hermano a quien ya asomaba como el mejor futbolista del mundo, lo generoso que era con ellos y cuánto lo admiraban.

"¿Pensás ser como Diego?", le pregunta el periodista a Hugo, quien no duda en responder: "No, nunca pensé en llegar a eso". Su respuesta sorprende a Carpio, por lo que el Turco aclara "porque mi hermano es un marciano, no se puede discutir".

Mirá lo mejor de la recordada entrevista