La advertencia del representante de Facundo Farías para Boca y River

Facundo Farías ha sido una de las mejores apariciones en el fútbol argentino y su gran año en Colón lo colocó en el radar de Boca y River, quienes pretenden tentarlo para sumarse en el corto plazo. Sin embargo, y debido a la importante cláusula de salida que tiene (10 millones de dólares), por el momento son más los trascendidos que las ofertas.

Este domingo quien habló fue el representante del juvenil, Martín Sendoa, quien realizó una fuerte advertencia a los grandes del fútbol argentino ya que apareció un equipo europeo que tanteó su presente. "Esta mañana ya me llamó uno de los equipos grandes", aseguró y reveló: "Y me llamó un argentino que vive en España, interesado en Facundo. Es exjugador y jugó en el Atlético Madrid.

"Estoy hablando con un equipo muy grande de Europa, si esta semana ni Boca ni River avanzan, vienen muy fuerte por el chico que no tiene pasaporte", avisó sin vueltas. Según informaciones, el Xeneize realizaría un ofrecimiento formal por Farías en los próximos días de 5 millones de dólares por el 70% del pase.

River, en tanto, no se ha movido para conseguir tentar al joven y hasta aseguran que se bajó de la pelea. Sin embargo, el mismo Senoa, sorprendió a todos: "Me dijeron que llamó Riquelme y después, por lo que hablé con Vignatti (presidente Sabalero) en una reunión, me dio a entender que va a cerrar con River".

Los próximos días, entonces, serán determinantes para saber si Farías deja Santa Fe o sigue: "Si arranca la pretemporada en Colón yo creo que no se va. Si se apuran los clubes grandes creo que hay posibilidades de que se vaya. Pero yo eso no lo manejo, yo digo lo que me cuentan desde los clubes", cerró.