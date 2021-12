La decisión de un importante club europeo que hace temblar a River y Boca

River y Boca terminaron el año festejando. El Millonario ganó la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones, mientras que el Xeneize se quedó con la Copa Argentina. En ambos equipos, hubo futbolistas que marcaron diferencias y eso hace que desde Europa surja interés por llevárselos. En este caso se trata del Sevilla, quien tiene en carpeta a varios nombres importantes.

El director deportivo del conjunto aldaluz, Monchi, elogió hace días a Marcelo Gallardo y a Juan Román Riquelme, situación que algunos tomaron como una especie de guiño para comenzar a generar un ambiente de cordialidad para luego comenzar con algunas charlas para conocer el presente de Julián Álvarez, Paulo Díaz, Cristian Pavón y Exequiel Zeballos.

No es sorpresa que el delantero de River aparezca como primera opción ya que no es el único que desea tentarlo. Al defensor chileno, en tanto, también lo busca Betis aunque en Núñez no desean negociarlo. Lo de Pavón tiene que ver con la lesión de Erik Lamela, estará cuatro meses inactivo, y Lopetegui ve a Kichán como una buena opción para reemplazarlo.

El Changuito, una de las grandes apariciones que tuvo el fútbol argentino, firmó un nuevo vínculo con Boca hasta diciembre del 2025 y desde el club le pusieron una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares, porque no pretenden desprenderse de una de sus joyas en el futuro cercano.