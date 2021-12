Un jugador del PSG se deshizo en elogios para Lionel Messi

Ander Herrera es un mediocampista, de 32 años, que juega actualmente en el París Saint Germain. El español mantuvo una entrevista con el medio Mundo Deportivo (de España) y contó detalles del día a día en el elenco parisino. Se refirió a su compatriota Sergio Ramos, los rumores de problemas en el vestuario y se deshizo en elogios para Lionel Messi.

Sobre el astro argentino, quien llegó a mediados de año al PSG, expresó: "Durante mi carrera me he encontrado con líderes de palabra, como Sergio Ramos, y luego de ejemplo, como Messi. Ha ganado su séptimo Balón de Oro y entrena y disfruta como si empezara ahora a jugar. No se toma a broma ni una acción del entrenamiento".

Con respecto a su compatriota y el mal año que coronó, contó: "Acostumbrado a sentirse importante, a jugar y a liderar, no ha tenido que ser fácil".

El PSG deberá disputar los octavos de final de la UEFA Champions League ante Real Madrid y admitió que pese a ser un partido parejo, la presión la tiene el rival: "Un club que tiene trece Champions, contra uno que aún no ha sido campeón de Europa, tiene que ser ligeramente favorito. Nosotros, no. Como máximo, igualada al 50%. Aunque el Real Madrid no necesita estar en un buen momento para alzar la Champions. Con eso te lo digo todo".

Para finalizar, también se refirió a otra de las estrellas del equipo: "Kylian será el mejor jugador del mundo durante muchos años pero todos coincidimos que Leo es el número uno. No hay duda. Mbappé tiene una humildad y unas ganas de aprender de Leo inmensas".