Campazzo, del lamento por las ausencias a una durísima autocrítica tras la derrota de Denver Nuggets

El base argentino Facundo Campazzo lamentó las lesiones y los contagios de coronavirus en Denver Nuggets porque se hace "difícil" disimular las ausencias en el mal momento que atraviesan en la NBA.

"Se siente la ausencia de Aaron Gordon, es uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA y también da muchas cosas en ataque. Se siente tanto como la de Jamal Murray, Michael Porter Jr, PJ Dozier, cada uno de los que está afuera nos daba mucho. Hay que intentar disimular esas bajas con lo que tenemos, con energía, con intensidad y con inteligencia aunque se hace difícil", apuntó el cordobés luego del partido ante Charlotte Hornets.

Denver llegó a la Navidad con apenas 15 victorias en 31 partidos y se ubica octavo en la Conferencia Oeste, lejos del objetivo de estar entre los mejores.

Campazzo se enfrentó a los micrófonos tras la caída de anoche ante Charlotte Hornets por 115 a 107 luego de llevar 19 puntos de ventaja en la primera etapa y se mostró crítico.

"Es una derrota dura, obviamente En el último cuarto nos metieron puntos por todos lados. Cuando hay buenas defensas, hay buenos ataques y, creo que cuando no hay buenas defensas, generalmente no hay buenos ataques. No fuimos inteligentes en ese sentido", reflexionó el ex Real Madrid.

"Había que seguir jugando como jugamos el primer tiempo: con agresividad, con intensidad e intentando hacer la jugada correcta. También hay que darles créditos a ellos, jugaron muy bien el último cuarto, con mucha confianza, en parte porque los dejamos y en parte por su talento. Vinieron con confianza al último cuarto, metieron muchos tiros y creo que hay que darles crédito", concluyó.