Boca recibió un llamado desde el exterior y podría perder a una figura

Los movimientos del mercado de pases ya comenzaron y por eso en las últimas horas Boca Juniors recibió un llamado desde el exterior por una de sus figuras, algo que confesó el propio presidente de la institución en cuestión.

Se trata del Tijuana de México, que está interesado en el defensor Lisandro López. Jorge Hank, presidente del club azteca, habló con ESPN y allí dijo que "a mí se me hace un gran jugador, sí es una posición que estamos buscando y sí preguntamos en Boca si habría una posibilidad".

Además, el dirigente agregó que "estamos en espera de que nos conteste y poder tener charla sobre el tema. Tenemos una gran relación con Boca, siempre se han comportado muy bien con nosotros y entendemos que hay que respetar los tiempos de cada uno".

En el último año Lisandro López perdió terreno en el Xeneize y, aunque tiene un gran cariño por el club, cada vez que habló públicamente insistió en sus ganas de tener continuidad, por eso no se descarta una transferencia.

"Me mata no jugar, me mata sentarme en el banco y ver a mis compañeros dejando todo", declaró en alguna ocasión Lisandro López, que si bien está muy bien en Boca y la gente le demuestra el cariño constantemente, quiere sumar minutos y en el Xeneize parece no tenerlos.