El argentino Marcos Moneta fue elegido como el mejor jugador del mundo de Seven

Los Pumas 7’s tuvieron una temporada histórica, pues en todos los torneos que participaron (un total de nueve) llegaron al podio; una de esas conquistas memorables fue la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, competencia en la que Moneta terminó como máximo anotador de tries, con seis conquistas.

Surgido en el Club San Andrés, “El Rayo” es uno de los jugadores más rápidos del Circuito Mundial; su récord de velocidad lo estableció en los Juegos Olímpicos, cuando en el partido con Sudáfrica su GPS entregó un registro de 38,6 km/h.

El rugbier surgido en el Club San Andrés compartía la nominación con los fijianos Napolioni Bolaca y Jiuta Wainiqolo y el neozelandés Scott Curry.

Fue el público quien se ocupó de elegir al vencedor de este prestigioso reconocimiento, votando entre los cuatro postulantes. Y el panel de expertos que seleccionó a los mejores rugbiers de Seven en la temporada 2021, lo conformaron el ex internacional keniata Humphrey “Tali” Kayange, la australiana Tiana Penitani, la inglesa Danielle “Nolli” Waterman, y dos leyendas del juego reducido como el neozelandés Karl Te Nana y el fijiano Marika Vunibaka.

Moneta -21 años- descolló en la actuación de Los Pumas 7’s en los Juegos Olímpicos de Tokio. El seleccionado argentino conquistó la medalla de Bronce en dicha competencia, y el wing de San Andrés terminó como tryman de los Juegos, con seis conquistas (en la misma cantidad de partidos); hizo dos tries valiosísimos ante Sudáfrica para el pase a las semifinales (éxito por 19-14), y otro ante Gran Bretaña para adueñarse del tercer lugar en el podio (victoria por 17-12).

Para conocer referencias, se puede indicar que la marca del wing de Los Pumas 7’s es 10,72 metros por segundo. Y comparándolo con uno de los hombres más veloces del planeta y el “Rey de velocidad” por mucho tiempo, hay que puntualizar que el mejor número del jamaiquino Usain Bolt en su carrera fue de 12,4 metros por segundo.

En el universo del rugby, Moneta es de los más veloces también. Tomando como parámetro a otros rugbiers vale detallar que: el norteamericano Carlin Isles tiene como antecedente máximo 11,5 metros por segundo; el neozelandés Rieko Ioane recorrió 10,69 metros por segundo, y el sudafricano Cheslin Kolbe hizo 10,70 metros por segundo. En los tres casos, Moneta es más rápido.

El descubrimiento

Con los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 como objetivo final, durante 2015, 2016 y 2017, Santiago Gómez Cora comenzó con el proceso de búsqueda y desarrollo de jugadores por todo el país; en 2017 fue elegido Lucas Borges como entrenador de ese seleccionado nacional M18 y Marcos Moneta -con 17 años- aparece a finales de ese 2017 en uno de los últimos trials.

La recomendación llegó porque en las divisiones juveniles, el equipo de San Andrés (camadas 2000 y 2001) era uno de los más destacados y al ir a verlos jugar advirtieron que “había un chico que era rapidísimo”. Con ese equipo juvenil de San Andrés, Moneta salió campeón del torneo y del Seven durante dos años consecutivos: en Menores de 16 y Menores de 17.

Moneta emergió en la escena internacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en el cual el seleccionado argentino obtuvo la medalla de Oro. Además del wing de San Andrés, ese plantel que logró el Oro estuvo integrado por: el capitán Juan Martín González (ya debutó en Los Pumas y emigró a London Irish), Matteo Graziano (actual integrante de Los Pumas 7’s),

Tomás Vanni, Ramiro Costa (campeón con Buenos Aires 7’s del Seven de la República), Julián Hernández, Nicolás Roger, Lucio Cinti (debutó en Los Pumas y se fue a London Irish), Ignacio Mendy (debutó en Los Pumas), Marcos Elizagaray, Julián Quetglas y el santiagueño Bautista Pedemonte (estuvo en Jaguares, actúa en Argentina XV).

Luego, con 19 años recién cumplidos, Moneta tuvo su debut en la Primera división de su club y con Los Pumas 7’s; sus primeras actuaciones en el Rugby World Seven Series fueron en los torneos de Hong Kong y Singapur, realizados en abril de 2019. Su estadística global en el Circuito Mundial al presente es: 19 tries en 24 partidos. Fue convocado por Mario Ledesma e integró el plantel de Los Pumas en el Rugby Championship 2021, aunque no llegó a jugar; además, recientemente fue invitado para ser parte del combinado internacional de Barbarians.

Con Los Pumas 7’s, Moneta tuvo un 2021 memorable, porque el seleccionado terminó en el podio en todos los torneos en los que participó; en total fueron 6 títulos (el Sudamericano de Chile, los dos Sevens de Madrid, otros dos certámenes en Dubai y en el Quest for Gold Seven de Los Angeles) y tres medallas de Bronce (en los Juegos Olímpicos y las dos primeras escalas del Circuito Mundial en Dubai, de las cuales Moneta solamente participó de la última)

Anteedentes enlos World Rugby Awards

En los World Rugby Awards 2017, Joaquín Tuculet fue premiado por el Mejor Try del Año, por la conquista que le marcó a Inglaterra en San Juan. Y ese mismo año a Matías Osadczuk lo distinguieron como el Jugador Novato del Año en el Seven.

En 2017 también, a Eduardo Oderigo le entregaron el “Award for Character”, por el trabajo que realiza con los Espartanos, el equipo de rugby formado por internos de la Unidad Nº 48 de San Martín. Y en el año 2001, Jorge Braceras recibió la distinción “Development Award”.

Prensa UAR