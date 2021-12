Un sobrino nieto de Maradona es el primer "refuerzo" de River

River cerrará este sábado su actividad oficial para este 2021 con el duelo ante Colón por el Trofeo de Campeones. Pero más allá de este resultado, y con la continuidad de Marcelo Gallardo confirmada, también se trabaja pensando en la próxima temporada y Hernán López Muñoz es el primer "refuerzo" confirmado.

El sobrino nieto de Diego Armando Maradona se rompió los ligamentos cruzados y todavía le quedan unos tres meses de rehabilitación que transitará en Núñez tras finalizar su vínculo en Central Córdoba de Santiago del Estero. "Vuelvo a River y por la lesión River se hace cargo y me quedaré a pelearla. Me operé hace 3 meses y me quedan 3 meses más de recuperación", dijo.

Y agregó: "Me dio mucha felicidad la continuidad de Gallardo, para los jugadores y para los hinchas es muy importante y por mí que se quede a vivir. Antes de irme de River aproveché la oportunidad de Central Córdoba, Gallardo me dijo que juegue, que me destaque, me dijo muy lindas palabras".

"Gallardo está en todos los detalles, quiere lo mejor para el jugador y busca la vuelta para explotarlo al cien, por eso se nota el crecimiento en el rendimiento de los jugadores que tuvo", contó sobre el DT y cerró hablando de Diego: "Me inculcó que disfrute siempre del fútbol, me brindó mucho su cariño. Se lo extraña".