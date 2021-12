Xavi apuntó contra los jugadores del Barcelona con una polémica reflexión

Barcelona no atraviesa por su mejor momento deportivo y su entrenador lo sabe. Este viernes, durante la conferencia de prensa previa al partido ante Elche por la liga, Xavi sorpresivamente apuntó contra aquellos jugadores que no tienen el 'ADN Barça'.

"Algunos no entienden el juego de posición. También están las dinámicas, hábitos, aspectos concretos... Nosotros, por ejemplo, no defendemos igual que el anterior entrenador. Pero es evidente que tenemos que reforzar al equipo", pidió. Pese a ello, cree que debe "mejorar" a sus jugadores a la espera de que llegue algún refuerzo en el marcado de invierno.

Y agregó: "Tengo que mejorar a los jugadores. Individual y colectivamente. No me quejo de la plantilla que tengo. Todos los futbolistas son muy profesionales y ejemplares. No queda otra que apretar los dientes y creer en lo que estamos haciendo. A partir de aquí, luchar y crecer. No nos queda otra".

El de Terrassa quiso ser "realista" y aseguró que tienen "capacidad" para ganar títulos. "No podemos descartar ni regalar nada. La historia nos dice que este club está hecho para ganar títulos. Yo las he visto de todos los colores. Hay que ser positivos. El equipo se lo está creyendo y se está adaptando a nuestro modelo de juego. Vamos por el buen camino", celebró.

En cuanto al posible fichaje de Erling Haaland, reconoció no saber "absolutamente nada". "No hemos hablando absolutamente nada. En cuanto a Javier Tebas, a todo el mundo le interesaría que jugadores como Haaland estuvieran en LaLiga", cerró