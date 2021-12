El crack que llamó Riquelme pero desea ser dirigido por Gallardo

A lo largo de la historia, tanto Boca como River se han disputado a más de un futbolista, y Facundo Farías es uno de los que tienen ambos en carpeta. Juan Román Riquelme tiene grandes intenciones de poder quedarse con él, y Marcelo Gallardo no se queda atrás. De hecho, el Muñeco ya pidió que en el Millonario comiencen a negociar por el santafesino de 19 años.

Y fue el propio futbolista quien se refirió a la chance de jugar en ambos clubes pero manifestó el deseo de ser dirigido por Gallardo: "Sí, obvio. Es el mejor técnico del fútbol argentino y sería una linda experiencia", manifestó. Sin embargo, más allá de sus ganas de tener al Muñe como entrenador, dejó en claro que simpatiza por el Xeneize.

"Siento admiración por Riquelme y, por suerte, le pude hablar. Él me chicaneó con Gonza (Piovi) que le preguntó si me daba para jugar en Boca, pero fue un poco de eso nomás. Y Gonza le dijo que me llevara, mientras Román se reía", indicó. Y completó: "Me gustaría jugar en Boca. Ese día que fui, el estadio era una locura. Dan ganas".

Ambos saben que el pase de Farías está valuado en 10 millones de dólares. Si bien la cifra es algo elevada y que River ya preguntó en Colón si se desprenden del 50% de la ficha, desde Santa Fe dieron respuestas negativas.