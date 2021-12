"Nada que ver": la respuesta del Kun Agüero que hizo reír a todos en el Camp Nou

Después de anunciar su retiro con lágrimas en los ojos y la voz cortada, Sergio Agüero respondió varias preguntas a la prensa presente en el Camp Nou, el estadio del Barcelona, e hizo reír a todos con una particular ocurrencia.

La periodista Gemma Soler le preguntó cómo quería que lo recuerden y, además, si tiene pensado colaborar con Independiente, el club en el que se formó y con el que debutó en primera. En primer lugar, sobre un posible futuro en el Rojo, respondió que "ahora voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada por un tiempo".

Y luego respondió a la primera pregunta y aseguró que "eso yo no lo puedo decir, prefiero que la gente y los de afuera digan qué es lo que merezco o que ellos pongan el nombre que quieran a mi carrera".

"Yo no puedo decir qué es lo que quiero que me digan, porque no soy quien, está mal decir 'soy un crack', ¿no? Nada que ver, eso que lo digan los demás", dijo, generando la risa de todos los presentes, entre los que se destacaban sus últimos compañeros, dirigentes y hasta Pep Guardiola.

Finalmente, el conductor del acto realizado en el estadio Blaugrana intervino para decirle "eres un crack", a lo que Agüero con una sonrisa dijo "sí, pero yo no lo voy a decir".