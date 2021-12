"Fue difícil": el Kun Agüero reveló cómo vivió la noticia de que debía retirarse

En el Camp Nou, el crack argentino Sergio Kun Agüero anunció que se retira del fútbol profesional debido a la arritmia cardíaca que le detectaron a fines de octubre y en conferencia de prensa contó cómo se enteró que no podría seguir jugando y cómo vivió estos últimos días.

"Me siento bien ahora mismo", comenzó diciendo el exdelantero de Independiente. "Obviamente las primeras semanas, las primeras dos semanas, fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física en la clínica y después los médicos me han llamado para decirme que había una posibilidad muy grande de que no debería seguir, empecé a mentalizarme", agregó sobre cómo empezó a procesar la posibilidad del retiro.

"No fue fácil", reconoció el Kun, y relató que "ya lo venía procesando por lo que me decía el médico directamente de una, basta, y cuando me llamaron y me dijeron que ya era definitivo tardé unos días más en procesarlo".

"Una vez que pasaron los días seguía teniendo esperanza, yo mismo me ponía en la cabeza, pero después pensaba bien en frío y decía 'bueno, no'. Ahora estoy bien, pero sí que fue difícil", concluyó un conmovido Sergio Agüero.