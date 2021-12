Francisco Arnut Echave, Psicólogo deportivo:"SI técnicamente no tengo destrezas no hay mente que me ayude"

Francisco Arnut Echave es Psicólogo especializado en deportes y principalmente en los grupales es decir de equipo. En 2016 escrubió su primer libro "La Construcción de un equipo de rugby" el cual tuvo mucha repercusión y ahora escribió su segundo libro " Neurociencias y Psicología aplicadas a deportes de equipo" donde expone las diferencias entre ambas ciencias y también como se complementan a la hora de ayudar al deportista.

El profesional de amplia trayectoria como Psicólogo en equipos de rugby y fútbol dialogó con MDZ:

-¿Cómo nació la idea de este segundo libro?

Después de escribir en el 2016, mi primer libro construcción de un equipo de rugby, sentí que quedaban muchos temas por fuera, pero también tenía claro que era un libro y no un manual.

Entonces cuando lo estaba redactando, iba pensando este, mi segundo libro, pasando lo mismo y debería comenzar con el tercero sobre toma de decisiones (risas), pero me gusta pensarlos mucho, por eso los escribo, los borro y los vuelvo a escribir, y siempre buscando una escritura sencilla, donde la idea no es demostrar lo que se, que no es mucho (risas), sino que el lector se lleve información útil y práctica.

-¿Por qué sobre neurociencias y psicología?

Se está agregando el prefijo “neuro” a casi todo, parece que impone seriedad y conocimiento. Pero en realidad, hay mucha desinformación y confusión, mezclando neurociencias y psicología, como si fuesen lo mismo y no lo son. Por esto, observo mucho intrusismo en mi profesión como psicólogo.

Creyendo oportuno escribir para marcar diferencias y sus puntos de encuentros, pero siempre respetando los distintos saberes que componen las neurociencias, siendo que son varias disciplinas científicas que buscan investigar y estudiar la complejidad del sistema nervioso, y con decir la palabra cerebro solamente no alcanza, sino que hay que conocer su conectividad y procesos cerebrales.

-¿Cómo se aceptan las neurociencias y psicología en el deporte?

Las neurociencias han tenido una amplia aceptación, aunque he visto que terminan abordando procesos psicológicos, sin saber que lo están haciendo. La psicología del deporte mucha menos aceptación, porque se confunde con la psicología clínica.

Esta última interviene, por ejemplo, sobre padecimientos o trastornos psicológicos, y la primera busca la eficiencia del comportamiento humano. Ambas lo hacen desde la salud mental. En mi caso, cuando observo un paciente en situación deportiva, lo derivo al profesional idóneo, porque no es mi área de competencia profesional.

Más allá de esta confusión, es un tema paradójico, porque casi todos hablan sobre importancia de lo psicológico y mental en el rendimiento y formación deportiva, pero lo abordan desde el sentido común o con personas no idóneas en la temática, siendo necesario una formación académica formal y avalada legalmente.

También, en ocasiones, se sobrevalorara lo psicológico y cognitivo, y es una “variable” más en el rendimiento, pero que se debe entrenar en forma sistematizada, planificada e interdisciplinariamente, y no solo con charlas o frases trilladas como “el límite esta en tu mente”, si técnicamente no tengo destrezas, no hay mente que me ayude (risas).

- ¿Vos hace muchos años que trabajas en el deporte, cómo ves la inserción del psicólogo/a?

Más de 15 años, que viejo (risas). Todavía no está claro el rol profesional del psicólogo/a del deporte. Por ejemplo, a veces te contratan o te ofrecen un trabajo, pero en realidad no saben bien tu rol profesional, y se piensa que solo dictas charlas individuales, grupales e intervenís sobre la motivación o temores o cuando la persona/equipo están “mal”, y son mucho más amplias y complejas las intervenciones desde las neurociencias y psicología del deporte, por ejemplo, realizar perfiles cognitivos y psicodeportológicos de cada jugador y equipo, para establecer un entrenamiento ajustado a la necesidad individual y grupal del plantel.

-¿Qué nos vamos a encontrar en el libro?

Como el sistema nervioso es complejo, y se necesitan varias disciplinas científicas para su comprensión, debemos separar la paja del trigo, para no generar más confusión de la que existe.

Lo escribí desde la psicología del deporte y neurociencias (no desde la clínica), pensándolo desde la necesidad del soporte neural para los procesos psicológicos, siendo indispensable los primeros para los segundos, por ejemplo, el soporte neural de la atención y su contenido mental, para una adecuada atención y concentración. Tratando de ser coloquial y práctico, para ello conté con el apoyo de las dos personas que escribieron los prólogos, Eusebio Guiñazú y Diego Dabove.