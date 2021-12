Tevez sin filtro: la picante frase contra Riquelme y un sincero elogio a River

Carlos Tevez irrumpió en escena y no se guardó nada. El exdelantero de Boca brindó una extensa entrevista en la señal TyC Sports, apuntó directamente conta Riquelme por el manejo del club y realizó un sincero elogio al River de Gallardo. "Si uno quiere ganarle a River, Boca tiene que levantar. Se le va a hacer difícil, será como el último campeonato", expresó.

"Sería muy malo de mi parte no decir que River juega mejor que Boca, pero no nos olvidemos que este River es el mejor de la historia y, así y todo, Boca sigue ganando campeonatos. En el 2003, River no ganaba campeonatos como los gana ahora", agregó intentando una chicana fallida teniendo en cuenta que ese año el Millonario se consagró en el torneo local.

A su vez, Carlitos trazó una diferencia con la dirigencia xeneize, en especial con Juan Román Riquelme, ídolo y vicepresidente del club de la Ribera: "No estoy de acuerdo con la manera de manejarse de la dirigencia, lo digo como hincha, es una sensación que tengo. Los hinchas festejan los campeonatos porque hay que festejarlos, pero hay que ver el cómo".

Y añadió que no se hubiese bajado del micro cuando Riquelme citó al plantel tras la derrota 1-0 ante Gimnasia La Plata en La Bombonera: "Román ya no entra más a la cancha y los que ganan partidos y campeonatos son el grupo de jugadores. Ya ni la camiseta. Antes era una cosa y hoy es otra".

"No creo que Riquelme me llame y tampoco quiero volver. No cambió nada mi decisión de hace cinco meses. Cuando vi el partido (contra Talleres) no sentí que tenía que estar ahí. Y por suerte ganamos por penales", añadió y habló de su posible ingreso a la política del club: "Si no me preparo y no lo siento, no estaré. Y eso no cambiará mi amistad con Macri) ni con Angelici. Ellos me acompañan".