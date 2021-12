El Tigre Gareca y una escalofriante confesión de hace 36 años

Ricardo Gareca, director técnico de la Selección peruana de fútbol, visitó los estudios de ESPN para hablar en el programa F360. El Tigre recordó momentos de su carrera, habló de la actualidad, elogió a Marcelo Gallardo y, también, reveló el escalofriante momento en el que se enteró que Pablo Escobar quiso matarlo.

“Me enteré con el tiempo porque lo dijo Popeye, un sicario de la épica de Pablo Escobar. Me llegó una información a mí, porque yo no tengo redes sociales, a través de Whats App, sobre un comentario suyo que decía que me tenía en el listado”, comenzó el Tigre.

Sobre su conocimiento de la realidad que vivía Colombia por aquel entonces, manifestó: “Yo estaba en un desconocimiento total, en aquel momento eran muy normales las rivalidades pero después cuando estalló el real problema yo ya me vengo (a la Argentina)". Y agregó: "En realidad, cuando yo me vengo estalla todo ese problema de los cárteles. Mientras estaba yo eran rivalidades, cada cártel tenía un equipo y a partir de ahí es lo que yo sabía y tenía conocimiento. Después, estalla ese problema y se hizo más grave. Eso lo contó Popeye y yo estaba en desconocimiento”.

Para finalizar, sentenció. “Son cosas que la verdad no tengo respuesta porque si yo tengo que hablar de Colombia… he pasado años sensacionales en mi vida y esas son cosas que salen después de 25 años y yo no tenía ninguna clase de conocimiento y no tengo ninguna clase de conocimiento”

Popeye, uno de los sicarios con los que contó Pablo Escobar, reveló hace unos años la noticia: “Y sí, Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar”. Y finalizó: "Y sí, Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar; sin embargo, no llegaron a él. El amor por el fútbol del Patrón salvó a Ricardo Gareca, pues a él y a los otros jugadores de América de Cali se les contempló colocarles un carro bomba, ya que el Cártel de Cali le colocó un carro bomba a la familia de Pablo”.