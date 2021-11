A qué hora y cómo ver en vivo Canelo Álvarez vs. Plant, Los Pumas, Campazzo y más

La agenda de los televisados para este sábado viene bien cargada, con mucha variedad y con varios eventos imperdibles: desde el clásico de Manchester entre el United y el City, pasando por una nueva presentación de Los Pumas ante Francia y los Denver Nuggets de Facu Campazzo, llegando a un cierre estelar de jornada con el gran combate entre Canelo Álvarez y Caleb Plant.

La agenda completa

Liga Profesional

15:45 Colón - Platense FOX SPORTS PREMIUM

15:45 Godoy Cruz vs Talleres TNT SPORTS

18:00 Independiente vs Arsenal TNT SPORTS

20:15 Atlético Tucumán vs Racing FOX SPORTS PREMIUM

Premier League

09:30 Manchester United vs Manchester City ESPN

12:00 Crystal Palace vs Wolverhampton ESPN

La Liga

10:00 Espanyol vs Granada DIRECTV SPORTS / 1610

12:15 Celta de Vigo vs Barcelona DIRECTV SPORTS / 1610

17:00 Real Madrid vs Rayo Vallecano ESPN 3

Serie A

11:00 Spezia vs Torino ESPN Extra

14:00 Juventus vs Fiorentina ESPN

Ligue 1

17:00Bordeaux vs PSGESPN

Primera Nacional

17:40 Quilmes vs San Martín de Tucumán TYC SPORTS

19:40 Deportivo Morón vs Almagro TYC SPORTS

21:40 All Boys vs Güemes TYC SPORTS

NBA

18:00 Denver Nuggets vs Houston Rockets NBA LEAGUE PASS

20:30 Miami Heat vs Utah Jazz NBA LEAGUE PASS

21:00 Chicago Bulls vs Philadelphia 76ers NBA LEAGUE PASS

21:30 Dallas Mavericks vs Boston Celtics NBA LEAGUE PASS

23:00 Atlanta Hawks vs Phoenix Suns NBA TV

23:30 Portland Trail Blazers vs Los Angeles Lakers ESPN 2

Primera B

15:35 Colegiales vs Sacachispas TYC SPORTS

15:35Villa San Carlos vs FlandriaTYC SPORTS

Boxeo

22:00 Canelo Álvarez vs Caleb Plant ESPNSTAR +

23:30 Ayrton Gimenez vs Blas Caro TYC SPORTS

Súper TC2000

13:00 Clasificación TYC SPORTS

TC 2000

15:00 Clasificación DEPORTV

Masters 1000 de París - Semifinales

10:00 Djokovic - Hurcakz ESPN 2

12:30 Zverev - Medvedev ESPN 2

Argentina Open - WTA

10:00 Semifinal TYC SPORTS

Moto GP - Algarve

11:00 Clasificación ESPN 3

Fórmula 1 - GP de México

17:00 Clasificación ESPN Extra

Test Match

17:00 Francia vs Los Pumas ESPN 2

UFC 268

19:00 Preliminares ESPN 2

Nascar XFinty Series

21:30 Phoenix FOX SPORTS 3

Liga MX

22:00 América vs Monterrey DIRECTV SPORTS / 1614

23:59 Tigres vs Juárez DIRECTV SPORTS / 1614