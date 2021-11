Con dos partidos se abre una nueva fecha de la Liga Profesional

Con dos encuentros se abre la jornada 20 del torneo de la Liga Profesional. Además, Novak Djokovic se jugará el pase a las semifinales del Masters 1000 de París.

A continuación, la agenda completa:

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

19:00 Defensa y Justicia vs Rosario Central TNT SPORTS

21:15 Lanús vs Estudiantes LP TNT SPORTS

SERIE A

16:45 Empoli vs Genoa ESPN Extra

PREMIER LEAGUE

17:00 Southampton vs Aston Villa ESPN

LIGA DE ESPAÑA

17:00 Athletic Bilbao vs Cádiz DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1611

NBA

20:00 Brooklyn Nets vs Detroit Pistons NBA TV

20:30 Milwaukee vs New York Knicks ESPN 2

21:00 Minnesota vs Clippers NBA LEAGUE PASS

23:00 Golden State Warriors vs Pelicans ESPN 2

23:00 Indiana Pacers vs Portland NBA TV

PRIMERA NACIONAL

21:10Mitre vs AtlantaTYC SPORTS

BOXEO DE PRIMERA

23:00 Y Peralta vs C Reynoso / F Juarez vs N Alderete TYC SPORTS

LIGA NACIONAL

21:00 Ferro vs Oberá DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

BRASILEIRAO

21:30 Flamengo vs Atlético-GO STAR +

RESERVA

14:00 River vs Patronato TNT SPORTS

ATP 1000 - PARÍS

15:35 Cuartos de Final ESPN 2

F1 - GP DE MÉXICO

14:25 Prácticas ESPN 3