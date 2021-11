Mauro Zárate contundente con Boca Juniors: "Lo que me mató fue..."

Mauro Zárate llegó a mediados de 2018 a Boca como flamante refuerzo para ayudar al equipo de la Ribera en la doble competencia: la Copa Libertadores, donde el Xeneize ya estaba clasificado a octavos de final y jugaba contra Libertad, y la Superliga, donde comenzaba un nuevo campeonato que el equipo pelearía palmo a palmo con Racing y Defensa y Justicia.

Su salida de Vélez fue polémica, ya que tiempo atrás había manifestado que en Argentina solo jugaría en el Fortín, aunque eso no terminó sucediendo. En un nota que le brindó a TyC Sports, afirmó el porqué decidió irse del equipo de Liniers para desembarcar en La Boca: "Se dio la chance de jugar en Boca y es algo que a todo jugador le gustaría estar ahí y ser local en La Bombonera. No me arrepiento de haberlo hecho".

Sin embargo, su paso por Boca llegó a su fin en junio de este año, cuando se fue resciendo de la claúsula de extensión de suu contrato. Y en esos casi tres años, Zárate no tuvo sus mejores años, ya que no llegó a asentarse en el equipo titular en ningún momento y sufrió mucho las lesiones.

Y justamente sobre esto, el actual jugador de América Mineiro argumentó que fue lo que impidió lucirse en Boca: "A mi lo que me mató fueron las lesiones. Yo estaba bien y de repente tenía una lesión que no sabía de donde venía. Me encanta entrenar y no podía entenderlo"