Conflicto en puerta: ¿Qué espera el PSG con la convocatoria de Lionel Messi?

Leo Messi preocupa a París Saint-Germain por la situación de su rodilla y Lionel Scaloni lo convocó para la próxima fecha FIFA de Eliminatorias con la Selección Argentina, algo que causó un debate en Francia por lo que está viviendo el futbolista actualmente.

La llegada de Leo Messi al PSG ilusionó a todos los fanáticos del club, sin embargo, el argentino todavía no puede mostrar su mejor nivel y además corta mucho la seguidilla de partidos por los partidos del seleccionado de su país y por las lesiones que viene arrastrando.

"A nivel deportivo, como que no terminas de arrancar nunca. Hay partidos de selección todos los meses y no terminas de acomodarte que ya te tienes que ir otra vez. Eso dificulta más las cosas, pero de a poquito voy entrando en la dinámica del club. Porque más allá de que lleve dos meses aquí, todavía no son muchos los partidos que he jugado. Todavía estoy acostumbrándome a cosas", aseguró Messi en una charla en Sport.

PSG lleva disputados 12 partidos en la Liga Francesa y Leo Messi disputó cinco, además de completar los 90 minutos en solo dos ocasiones.

Lo cierto es que en PSG no tienen problemas con un viaje de Leo Messi para formar parte de la Selección Argentina, pero esperan que Lionel Scaloni no lo utilice a no ser que este 100% seguro de que su estado físico es el correcto. Leonardo, director deportivo del club francés, ya mostró su molestia por la apretada situación del calendario.

"Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses ha estado más en su país que en París. En el último parón internacional disputó tres partidos. Viaja, vuelve, viaja, vuelve y ahora tiene problemas musculares", se lamentó hace algunas semanas. A pesar de ello, PSG confía en que los médicos de Argentina no forzarán al '10' y que si juega en Eliminatorias será porque está bien.