La enfática defensa de Pep Guardiola ante las críticas a Lionel Messi

Lionel Messi recibió ayer por la tarde su séptimo balón de oro y sigue escribiendo su historia en el fútbol a nivel mundial. El evento, desarrollado en el Théatre du Chatelet de París, decretó al astro argentino como el más destacado del año 2021 y despertó alegrías y enojos en el ambiente.

El capitán de la Selección argentina compitió mano a mano con Robert Lewandowski hasta último momento, luego de que figuras de los mejores equipos del mundo como Kylian Mbappé. Neymar Jr, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, entre otros, quedaran en el camino.

Pep Guardiola, ex entrenador de la Pulga en el Barcelona no entendió las fuertes críticas al mejor jugador del mundo y reaccionó: “No me preguntes sobre eso, es lo que es. Nunca podemos decir que es injusto que Leo Messi gane un Balón de Oro. Sus actuaciones son demasiado buenas ¡Vamos! Es un espectáculo, un buen negocio para hacer que el fútbol sea más entretenido. Quiero felicitar también a Alexia, a Pedri y a todos los premiados. Por supuesto, también a Leo Messi por un nuevo premio. No soy quién para decir si lo merece o no. Nunca es injusto que lo gane”.

Para finalizar, sentenció: “Lewandowski también lo podría haber ganado, con lo que hizo esta temporada y la pasada, con Hans Flick y ahora con Nagelsmann”. “Por la cantidad de goles y la calidad que tiene, también hubiera sido justo que lo gane; pero en este nivel todos los candidatos tienen temporadas increíbles en sus clubes y si están ahí, es porque se lo merecen”.