La noticia sobre Licha López que lamenta todo el fútbol argentino

El delantero y capitán de Racing, Lisandro López, aseguró que los dos encuentros restantes del presente torneo, ante Huracán y Godoy Cruz, serán "los últimos con la camiseta de Racing", después de 18 años de carrera profesional. "Son los últimos partidos con la camiseta de Racing", sentenció el máximo ídolo de la Academia luego del triunfo por 3-1 ante Lanús.

Es imposible decirle adiós a quién ya se metió en tu corazón uD83DuDC99.#GraciasLicha pic.twitter.com/2JhjqB4obc — Racing Club (@RacingClub) November 30, 2021

"Me sentí muy bien y contento también por volver hoy al gol", dijo en referencia al primer tanto de su equipo en el encuentro jugado en el Cilindro de Avellaneda., "Me duele que sea en este momento que no la estamos pasando muy bien. Es lo que es, pero le voy a poner el pecho hasta lo último para salir adelante", continuó sobre su decisión de abandonar la actividad profesional,

"La situación familiar es delicada y los que vienen serán los dos últimos partidos con la camiseta de Racing", concluyó el máximo referente del plantel actual de Racing. Lisandro López debutó en Racing en 2003 y con La "Academia" consiguió la Superliga Argentina 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019.