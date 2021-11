El inédito recuerdo de Diego Schwartzman que involucra a Diego Maradona

Diego Schwartzman, quien ocupa actualmente el puesto 13 del ranking mundial de la ATP, estuvo presente en el programa Playroom de ESPN y contó algunos momentos vividos con Diego Armando Maradona a un año de su muerte. “Me emociono bastante cuando hablo del Diego", comenzó.

El Peque contó que cuatro años atrás, cuando ganó su primer partido importante, el Pelusa se comunicó con él (A través del periodista Martín Arévalo), para felicitarlo: "En 2017 gané mi primer partido importante en uno de los torneos más grandes y me mandó un mensaje. Yo lo conocía, pero no tenía su contacto. Este es el único audio que voy a mostrar. Nunca lo hice públicamente”.

“¡Se tenía que llamar Diego! Diego Schwartzman. Lo mató a Cilic, papá. Lo mató, querido. Se tenía que llamar Diego. Con todo el público en contra y con Cilic enojado porque le ganamos la Davis y ahora Schwartzman le ganó en el US Open. ¡Que se vaya a cagar!”, se escucha en el audio enviado por un Maradona que se lo notaba feliz por la performance del tenista argentino.

“La relación que formé con Diego desde el 2017 fue espectacular para mí. Me sirvieron un montón sus consejos. Siempre ganaba, perdía, me iba un desastre o me iba bien, y siempre tenía un mensaje del Diego. Siempre”, finalizó el Peque, profundo admirador del Pelusa de quien tiene varios posteos en sus redes sociales.