Tras cinco meses, Carlos Tevez reapareció en escena y habló de su futuro

Luego de haber dejado de ser jugador de Boca Juniors en el mes de junio, Carlos Tevez reapareció en televisión para hablar sobre su presente y futuro. En F12, programa de ESPN, el Apache reveló como vive su día a día y si tiene definida su decisión en cuanto a su carrera.

"Extrañar, la verdad que no extraño. La estoy pasando realmente bien con mi familia", comenzó el Apache.

Sobre lo que todo el mundo del fútbol quiere saber, manifestó: "Qué voy a hacer es una pregunta que me hacen todos, desde amigos hasta Vane (esposa) o Adrián (representante), pero ni yo sé qué voy a hacer. Estoy disfrutando del momento, y mientras tanto me cuido. Si llega algo que me interese o me motive o me saque algo de adentro y me den ganas, bueno seguiré. Pero creo que como estoy, cada vez que veo a Juventus o Boca, trato de buscar adentro mio ese fuego para jugar seis meses más o un año, y no lo encuentro".

En cuanto a su sentido de pertenencia reflexionó: "Dejé una parte de mi corazón, no me reprocho nada. La gente dirá si soy ídolo o no, pero yo siento el cariño de la gente"

"Me pasó que el sábado tuve un casamiento mientras Boca jugaba y pensaba que si estuviera jugando no podría estar ahí, o llegaba tarde, o si era el resultado que se dio, no llegaba". Ejemplificó Carlitos, y además agregó lo que lo que le gustaría para volver a las canchas: "Buscar un equilibrio para poder jugar al fútbol, pero también ser feliz, no con esa presión que te lleva a la locura de no poder estar con la cabeza al 100% tranquilo".

En cuanto los últimos meses vistiendo la camiseta Xeneize, se sinceró: "Lo que me pasó en el tramo final de Boca es que venía cargando con un montón de cosas personales y la verdad es que la fui llevando como un campeón, porque no es fácil tener a tu viejo internado un año, sabiendo que no tenía chance. En los entretiempos por ahí me quebraba o lloraba, y salía al segundo tiempo como si nada. Y eso lo viví solamente yo, mis compañeros y mi familia. Lo que me daba fuerzas era la gente de Boca y mi familia, y que yo me tenía que poner la 10 y la cinta y salir a jugar. Yo también pensaba que era lo que hacía feliz a mi viejo".

Sobre una hipotética vuelta al verde césped, el ex capitán sentenció: "No voy a jugar en otro club que no sea Boca. Siempre lo digo y mi palabra voy a mantenerla".