Campazzo aportó dos puntos en una nueva derrota de los Nuggets

El base argentino Facundo Campazzo jugó poco más de siete minutos y sumó dos puntos en la derrota de Denver Nuggets (9-6) como local ante Philadelphia Sixers (9-7), por 103-89, en uno de los cotejos jugados por la fase regular de la NBA.



El encuentro se jugó en el Balla Arena y el cordobés estuvo en cancha durante siete minutos y 30 segundos, sumando dos punto en lanzamientos libres, marrando tres intentos de triples y agregando una asistencia y tres rebotes.



El máximo anotador de los Nuggets fue Nikola Jokic con 30 puntos y 10 rebotes, seguido por Will Barton con 19; mientras que en el vencedor se destacaron Tyreses Maxy con 22 y Seth Curry con 20.



La actividad de Denver no se detiene ya que esta noche volverá a jugar como local ante Chicago Bulls, desde las 23 de Argentina, mientras que Oklahoma City Thunder, en donde tiene escasa actividad el alero Gabriel Deck, visitará a Milwaukee Bucks.



Otros resultados de anoche: Cleveland Cavaliers 89-Golden State Warriors 104, Miami Heat 112-Washington Wizards 97, Memphis Grizzlies 120-Los Angeles Clippers 108 y Utah Jazz 119-Toronto Raptors 103.



Esta noche jugarán: Charlotte Hornets-Indiana Pacers, Detroit Pistons-Golden State Warriors, Boston Celtics-Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets-Orlando Magic, New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers, Phoenix Suns-Dallas Mavericks, Sacramento Kings-Toronto Raptors.