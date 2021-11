Con poco de Facundo Campazzo, los Nuggets cayeron ante Dallas

Los Denver Nuggets cayeron 111 a 101 en su visita a Dallas Mavericks. Facundo Campazzo falló un doble y un triple, por lo que no anotó puntos en la derrota de su equipo. El base cordobés sumó un rebote, una asistencia, un bloqueo y un balón perdido.



El cotejo se jugó en el American Airlines Center de Dallas y Campazzo, que en el anterior partido ante Portland Trail Blazers había sumado 13 puntos en 22 minutos, jugó ocho minutos y 50 segundos.

Facu alimentando a Bol Bol, quien tuvo un rato estelar uD83DuDC4FuD83DuDD25



Buen ingreso de Campazzo en ambos costados, interrumpido por un reemplazo repentino uD83EuDD37???pic.twitter.com/ToTxcXg30i — TeamFacu (@TeamFacu7) November 16, 2021





El goleador de Dallas fue Kristaps Porzingis con 29 y Luka Doncic con 23 y 11 asistencias, mientras que en Denver Nikola Jokic culminó con 35 puntos y 16 rebotes.



Por su parte, Minnesota Timberwolves cayó de local en el Target Center ante Phoenix Suns por 99-96 y el escolta cordobés Leandro Bolmaro no jugó en el perdedor ya que se está desempeñando en el Iowa Wolves, el equipo franquicia de Minnesota en la NBA G-League, una división menor de la liga.



En tanto, el alero santiagueño Gabriel Deck tampoco actuó en el revés de Oklahoma City Thunder ante Miami Heat en el Chesapeake Energy Arena, por 103-90.



Hoy jugarán: Brooklyn Nets vs Golden State Warriors, Utah Jazz vs Philadelphia Sixers y Los Angles Clippers vs San Antonio Spurs.