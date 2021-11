La reacción de Cristiano y una dura autocrítica de Portugal tras la increíble derrota

Derrumbado, abatido, desolado. Esa fue la primera reacción de Cristiano Ronaldo luego de que Portugal cayera con Serbia, quien clasificó de manera directa a Qatar ganando un increíble partido. El astro del Manchester United, con lágrimas en sus ojos, no podía entender lo ocurrido y las imágenes recorren el mundo.

Y la principal razón es que la próxima Copa será la última que podría jugar, uno de los pocos títulos que se le ha negado en su tremendo palmarés. Este domingo no jugó su mejor partido, apenas tuvo un tiro libre que se fue por encima del travesaño, y por el momento no se ha pronunciado al respecto, algo que sí hicieron sus compañeros con una fuerte autocrítica.

"Tenemos que pedirle perdón a la afición", dijo Bernardo Silva tras el cimbronazo y agregó: "Un mal partido. Marcamos (el gol) temprano y dejamos de jugar. La actuación fue terrible, no lo puedo explicar. Vamos a jugar un playoff, pero en casa con 65.000 personas tenemos que hacerlo mejor".

"Jugamos con temor y con alguna ansiedad. La responsabilidad es mía. Todos sabemos que no hicimos todo lo que deberíamos. Pero estaremos en Qatar. Los jugadores saben que siempre jugamos para ganar, pensando en la ofensiva y no tanto en la defensiva. No siempre sale como yo quiero o como quieran los jugadores", admitió el entrenador Fernando Santos.

El 26 de noviembre en Zúrich, se realizará el sorteo que definirá los cruces del Repechaje que se disputará en marzo. Portugal, Suecia, Austria, Macedonia del Norte, Rusia y Escocia estarán en el bolillero, mientras que Serbia, España, Francia, Bélgica, Croacia, Dinamarca y Alemania ya disfrutan de estar clasificados al Mundial.