El interesante historial entre Lionel Messi y la selección de Brasil

La Selección Argentina se medirá ante Brasil en San Juan, este martes, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas en lo que será el partido Nº14 de Lionel Messi ante la Verdeamarela. Por eso, vale la pena repasar el historial de La Pulga ante el Scratch que tiene como antecedentes más cercanos la Copa América obtenida por la Albiceleste en el Maracaná y el escándalo ocurrido con las autoridades sanitarias brasileñas en septiembre pasado.

En total, el astro argentino ganó cinco, perdió seis, empató uno y resta saber cuál será la decisión de la FIFA en relación al encuentro que iba 0-0 y que se suspendió luego de que autoridades locales interrumpieron el partido porque dos jugadores argentinos no tenían permitido jugar. Más allá del saldo negativo, Messi acumula seis conquistas contra su acérrimo rival.

El primer partido de Messi ante Brasil fue en 2006, en un amistoso disputado en el Emirates Stadium. Aquella tarde en Londres, el combinado de Alfio Basile fue goleado 3-0 y la joya de Barcelona, quien saltó de titular y jugó los 90 minutos, no logró sacudir las redes.

El segundo choque volvió a ser un 3-0 en contra, con el condimento especial de que sucedió en la final de la Copa América 2007. Un baldazo de agua fría para la Pulga, que había convertido en cuartos y en semis y tenía la ilusión intacta de levantar su primer título con la Mayor.

La tercera cita de Messi con Brasil fue la única que terminó en tablas: la Selección Argentina no pasó del 0-0 como visitante por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Leo no pudo romper el marcador y fue reemplazado cerca del final por Rodrigo Palacio.

En la vuelta de aquella clasificación rumbo a la Copa del Mundo, el ya N°10 albiceleste volvió a padecer un golpazo directo a la mandíbula por parte de la Canarinha: fue caída 3-1 del equipo de Diego Armando Maradona en el Gigante de Arroyito y una actuación discreta para el zurdo talentoso.

El grito de gol de Messi se hizo esperar mucho pero llegó. En su quinto partido, un amistoso disputado a finales de 2010 en la ciudad qatarí de Doha, Argentina festejó el 1-0 por una gran jugada del genio: ya en tiempo de descuento, sorteó rivales hasta la orilla del área, se perfiló para su pierna hábil y sacó un zurdazo rasante y cruzado que, casi como pidiendo permiso, se clavó abajo en el poste izquierdo de Víctor.

En los primeros cuatro duelos la Pulga padeció la sequía goleadora, en el quinto empezó a calentar el botín y en el sexto se destapó contra Brasil. En un partidazo muy recordado por los hinchas, Messi fue puro show en el terreno de juego del MetLife Stadium de New Jersey y firmó un triplete en la victoria argentina 4-3. El último gol, para dar vuelta la historia, fue una obra de arte que nació en el sector derecho a la altura de mitad de cancha y terminó con la pelota colgada en el ángulo superior de Rafael Cabral.

En el séptimo, otro amistoso celebrado en Beijing meses después del Mundial 2014, volvió la derrota: 2-0 de Brasil gracias al doblete de Diego Tardelli. Si bien Gerardo Martino lo puso de titular y lo dejó hasta el silbatazo final, Leo no pudo hacer de las suyas.

Por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, Messi no estuvo contra Brasil en el Estadio Monumental pero sí dijo presente meses después en el encuentro que se llevó en el Mineirao. En aquel octavo cruce volvió a sufrir otra vez una goleada 3-0 en contra por parte del Scratch, que ya era comandada por Tite.

El noveno partido de la lista volvió a estar del lado de la Pulga. El elenco dirigido por Jorge Sampaoli se midió con Brasil en un amistoso en Australia en 2017 y fue triunfo 1-0 gracias al aporte en la red de Gabriel Mercado.

Los caminos de Messi y la Canarinha volvieron a juntarse en las semifinales de la Copa América 2019. Aquella noche en Estadio Mineirão, la Selección de Lionel Scaloni cayó 2-0 en medio de un polémico arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano, quien no sancionó dos claros penales en el área brasileña. El N°10 empujó en busca de la heroica, pero no tuvo la suerte de su lado: generó peligro, sufrió las patadas de los defensores adversarios y estrelló un zurdazo al palo de Allison. Luego, frente a los micrófonos, le pegó a la Conmebol y aseguró que “esta Copa está armada para que gane Brasil”.

Luego, el 15 de noviembre de 2019, la Pulga y la Verdeamarela se enfrentaron otro amistoso en Arabia Saudita. De penal, marcó el único gol del partido y llegó así a su quinta conquista frente a Brasil.

El 10 de julio de 2021 llegó un día que Messi no olvidará jamás. Después de 28 años sin títulos para la Selección Argentina, volvió la alegría: venció 1-0 a Brasil con gol de Ángel Di María en el estadio Maracaná y se quedó con la Copa América 2021. Un certamen que se iba a realizar en Argentina, pero que debido a la pandemia del Covid-19 Conmebol decidió que el territorio brasileño era un mejor lugar, y que de todas formas, terminó como cualquiera lo hubiese querido: CAMPEONES. Dicho resultado generó la sexta conquista a Messi ante Brasil.

El último Brasil - Argentina, con escándalo incluido

Luego del título obtenido por la Selección Argentina en el Maracaná, el conjunto dirigido por Tite recibía a los de Lionel Scaloni por la fecha 6 -postergada por la pandemia- de las Eliminatorias Sudamericanas. En la previa del encuentro, un conflicto entre los futbolistas albicelestes que llegaban desde la Premier League y las medidas sanitarias que establecía el país comenzaba a asomar, pero nunca se pensó en que se iba la llegar al punto al que se llegó.

A cinco minutos de comenzado el encuentro, autoridades sanitarias locales interrumpieron el partido, exigiendo que Cristian "Cuti" Romero y Emiliano "Dibu" Martínez no podían jugarlo. La Selección tenia una postura clara: si a ellos no los dejan jugar, no nos presentamos decían en la previa, ya en el partido la acción del combinado nacional fue similar.

Por esto mismo, el encuentro se suspendió y todavía se espera el fallo de FIFA. Todo indicaría que la Albiceleste no saldría perjudicada y se quedaría con los tres puntos, sumando así una victoria más en el historial de Messi contra Brasil; aunque de todas manera habrá que esperar la decisión final.

Este martes, habrá un nuevo capítulo: será el duelo Nº14 de La Pulga ante la Verdeamarela y se dará en la provincia de San Juan, Argentina.

El día que Messi bailó a Brasil con la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial 2005

Leo también se cruzó al Scratch en las selecciones juveniles y fue implacable. En la Copa del Mundo de Países Bajos 2005, fue clave para el triunfo 2-1 de la Albiceleste en semifinales. Con un zapatazo lejano que se clavó en el arco de Renán, la joya de Barcelona abrió el marcador y, a segundos del final del partido, que hasta aquel momento estaba 1-1, robó una pelota, se adentró en el área, se desprendió de un brasileño y envió un centro para el gol agónico de Pablo Zabaleta.