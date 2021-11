A qué hora juegan Los Pumas ante Italia y cómo verlo en vivo

Los Pumas, con los ingresos de Santiago Cordero y Juan Martín González, se medirán hoy con Italia con la intención de quebrar una racha de siete derrotas consecutivas. En el segundo partido de su gira por Europa, Argentina enfrentará a la Azzurra a las 10 (hora argentina) en el Stadio Comunale Di Mongo en Treviso, con el arbitraje del neozelandés James Doleman

El seleccionado argentino contará con dos variantes los ingresos de Santiago Cordero y Juan Martín González por Bautista Delguy y Guido Petti, titulares en la formación que cayó el pasado fin de semana en París ante Francia por 29 a 20. En consecuencia, Cordero, wing del Bordeaux francés, ingresará entre los tres cuartos y González, forward del London Irish de Inglaterra, jugará como tercera línea, pasando Marcos Kremer a la segunda.



El último triunfo de Los Pumas fue el pasado 17 de julio, al vencer a Gales por 33 a 11, en el estadio Principitaly de Cardiff, y ahora se enfrentará a un rival de menor fuste internacional, por lo que un triunfo le serviría para recuperar la confianza tras la pálida actuación en el Rugby Championship, en el cual cosechó seis derrotas frente a los seleccionados del hemisferio Sur.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) resolverá en las próximas semanas si renueva el contrato del entrenador Mario Ledesma, cuyo ciclo concluye tras el cierre de la gira frente a Irlanda, el domingo 21 en el Aviva Stadium de Dublin.

Los seleccionados de Argentina e Italia se midieron en 23 oportunidades, Los Pumas ganaron 16 veces, perdieron 5 y se registró un empate. El último enfrentamiento entre ambos se llevó a cabo en Florencia, el 18 de noviembre del 2017, con el triunfo de Los Pumas por 31 a 15.

La agenda completa

Rugby - Amistosos internacionales

09:05 Gales vs Sudáfrica STAR+

10:00 Italia vs Argentina ESPN / STAR+

10:30 Francia vs Nueva Zelanda STAR+

Eliminatorias Europeas

11:00 Bosnia vs Finlandia DIRECTV SPORTS / 1610

14:00 Noruega vs Letonia DIRECTV SPORTS / 1610

14:00 Turquía vs Gibraltar DIRECTV SPORTS 2 / 1612

16:45 Francia vs Kazajistán ESPN

16:45 Gales vs Bielorrusia DIRECTV SPORTS 2 / 1612

16:45 Montenegro vs Países Bajos DIRECTV SPORTS / 1611

NBA

19:00 Utah Jazz vs Miami Heat NBA LEAGUE PASS

21:00 Indiana Pacers vs Philadelphia 76ers ESPN 2

21:00 New Orleans Pelicans vs Memphis Grizzlies NBA LEAGUE PASS

21:00 Orlando Magic vs Washington Wizards NBA LEAGUE PASS

21:30 Toronto Raptors vs Detroit Pistons NBA LEAGUE PASS

22:00 Cleveland vs Boston Celtics NBA LEAGUE PASS

Fórmula 1 - Gran Premio de Brasil

16:00 Clasificación ESPN 3

Moto GP - Valencia

10:00 Clasificación ESPN 3

LNB

12:00 San Martin de Corrientes vs Obras TYC SPORTS

Top 12 de la URBA

15:30 CASI vs SIC STAR +

15:30 CUBA vs Buenos Aires STAR +

15:30 Los Tilos vs Belgrano STAR +

15:30 Pucará vs Alumni STAR +

15:30 Regatas vs Hindú STAR +

15:30 San Luis vs Newman STAR +

Boxeo de primera

22:00 Lescurat vs Zarraga / Cuello vs Garcia / Vilarino vs Leon TYC SPORTS

ESPN Knockout

23:59 David Benavidez vs Kyrone Davis ESPN

TCR Sudamericano

16:00 Final TYC SPORTS

Next Gen ATP Finals

17:00 Final ESPN 3

UFC Fight Night

18:00 Max Holloway vs Yair Rodriguez ESPN