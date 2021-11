La inesperada revelación del Papu Gómez y su sueño con la Selección argentina

El delantero argentino del Sevilla, Alejandro Gómez, está viviendo recién a los 33 años algo con lo que soñó en toda su carrera, formar parte de la Selección nacional y de forma habitual, y en la previa del duelo ante Uruguay, esta noche en Montevideo, el Papu brindó una extensa entrevista al sitio oficial de la FIFA en la que habló de sus sueños con la Albiceleste y, además, hizo una inesperada revelación sobre el día en el que estuvo a punto de jugar para otro país.

Para empezar, el Papu habló de la coronación en la Copa América, donde Argentina cortó con 28 años sin títulos, y consideró que fue "algo épico e histórico". "Se festejó mucho porque hay una generación entera que no vio nunca a Argentina campeón y sí perder tantas finales, se necesitaba el título. Era una mochila muy grande que venían cargando veteranos como Leo, el Kun, Otamendi, Di María… y muchos otros que perdiendo finales lo hicieron muy bien. Nos tocó la suerte de estar en lugar y momento correcto", agregó.

Luego, al ser consultado sobre si podremos ver "el baile del Papu" en Qatar 2022, aseguró que "es mi objetivo. Ojalá que pueda coronar mi carrera con mi primer y último Mundial. Tengo que hacerlo bien con el Sevilla, mantenerme competitivo y tratar de ayudar. Esto pasa rápido, queda casi un año y mi objetivo es estar entre los 23 que lo disputen".

También pensando en la próxima Copa del Mundo, Gómez se refirió a las ambiciones de Lionel Messi y expresó que "Argentina llega en un momento dulce y sin la mochila del título gracias a la Copa América. Todos los argentinos y sus compañeros le queremos ayudar, queremos regalarle esa oportunidad de poder levantar la Copa Mundial. Él no nos pide nada, pero lo sabemos".

Finalmente, el Papu reveló que estuvo muy cerca de jugar para Italia, pero finalmente en 2017 tuvo la chance de debutar con la Selección mayor, a la que nunca había sido convocado pese a haber formado parte del último plantel campeón del mundo, el del Mundial Sub-20 Canadá 2007.

"Con Argentina gané la Copa Mundial Sub-20 Canadá 2007 pero nunca más fui llamado y los italianos me quisieron llevar, pero no se pudo por ese Mundial. Fue mi gran temporada y en ese momento la Selección estaba necesitada tras no hacer unas buenas Eliminatorias para Rusia. Fue algo increíble, por lo que siempre había luchado y coincidí con compañeros de 2007 como Banega, Di María, el Kun…", concluyó.