Alejandro Fantino aniquiló a Gabriel Milito: "Estudiá, preparate, estás sobrevalorado..."

Gabriel Milito estuvo en boca de todos los últimos siete días por sus polémicas declaraciones luego de la eliminación de su equipo en la Copa Argentina en manos de Boca, en lo que él acusaba como un partido que incluso estaba arreglado.

Entre esas declaraciones, en su momento pasó desapercibido un palo para Alejandro Fantino. Para todos menos para él, quien anoche en su programa ESPN Show, se encargó de devolver de manera muy explosiva y agresiva. Resulta que Fantino tuvo como invitado al entrenador de Platense, Claudio Spontón, y antes de comenzar la nota, decidió hacer una breve editorial dedicada al DT de Argentinos Juniors.

"Recibí inesperadamente un palo de Milito y me quedé mal. Sin nombrarme, un poco de cagón, porque si vas a la batalla tenés que nombrar con nombre y apellido. Me dio mucha pena que me haya tirado un palo alguien que yo admiro y que se que es un buen pibe", comenzó Fanta.

Luego, siguió bastante fuerte: "Usar el micrófono para destrozarlo a Milito sería de poco caballero y sería poco justo. No es rival hoy Milito. Una cosa es con el jugador que estaba en la Selección. Hoy no es rival y no lo voy a tomar como tal. En vez de enojarte con el mundo y me golpeás a mi. Desenojate porque te va a ir mal, como ahora que te está yendo mal; y estudiá y mejorate".

Por si esto no era suficiente, el conductor siguió con su firme editorial: "Mejorate como persona, como profesional. Estudiá Gabi, formate porque va mal. No tenés condiciones para estar en el lugar que estás, estás sobrevalorado".

Para cerrar, como es su costumbre, dejó una metáfora: "Si la querés seguir después de esto, seguila, no hay problema. Me tirás un fósforo y te devuelvo un dragón. Me dolió lo que me dijiste. Ojalá te vaya bien y te formes, y seas un tipo exitoso, cosa que por ahora no lo sos". Durísimo.