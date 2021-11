Ruggeri explotó de bronca y destrozó a Riquelme con una cruda reflexión

Lo sucedido el pasado sábado tras la derrota de Boca ante Gimnasia se volvió tema central por la decisión que tomó Juan Román Riquelme, quien hizo bajar al plantel para dialogar con ellos. Fueron muchas las voces que tomaron partido y este lunes irrumpió en escena Oscar Ruggeri quien criticó sin dudar al ídolo Xeneize.

"Riquelme como jugador, allá arriba. Como persona, te defrauda a cada paso. Gracias a dios no fuimos compañeros con Riquelme. Tener un compañero así, no", reflexionó el actual panelista en ESPN, y continuó: "Yo no me hubiera bajado, es una vergüenza lo que hizo. Nunca vi una cosa así. Y dicen que es inteligente..."

"Inteligente es (Enzo) Francescoli. ¿Lo escuchaste hablar a Francescoli? Y mirá que no está casado, no está en el club porque se le ocurrió. Dijo 'el técnico es Gallardo' y listo. Eso es ser inteligente. No simulen más que el club está por encima de todo. Estos pibes se creen que son los dueños del club", agregó con dureza.

Enojado por la actitud de Riquelme, Ruggeri reveló cómo hubiera actuado en su lugar: "Es una vergüenza. Porque si yo estoy caliente en la tribuna porque mi equipo no está haciendo nada y les pagamos una fortuna y los tenemos al día y están tan mal en la cancha, yo bajo caliente al vestuario y los espero en el vestuario".

"Riquelme lo hubiese sacado cagando del micro. Entre nosotros que somos jugadores de fútbol no se hacen esas cosas. Somos jugadores de fútbol, déjense de romper las pelotas los del Consejo. Déjense de romper las pelotas, seguimos siendo jugadores de fútbol, hagan las cosas bien. ¿Qué es esto de mandarse en cana?", sentenció.

Para cerrar, recordó un episodio vivido en River: "Son cosas que no pueden pasar, que si nos pasaban a nosotros nos daba bronca. Nosotros en River bajamos a los directivos del micro. ¿O no se acuerda que se armó un quilombo bárbaro?. Íbamos a jugar un partido, subieron los directivos y les dijimos, ‘Estamos por jugar un partido, bájense y váyanse en los coches’. Chau. Los jugadores, dale, háganse fuertes, si después los van a echar a la mierda tengan contrato o no".