A qué hora y cómo ver en vivo a Delbonis en París y a los argentinos en la NBA

La agenda de los televisados para este lunes viene bien cargada y con presencia argentina a nivel internacional. Primero, con el debut de Federico Delbonis en el Masters 1000 de París enfrentando al británico Cameron Norrie.

Y por la noche, una nueva presentación de los argentinos en la NBA con los Denver Nuggets de Facundo Campazzo enfrentando a Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves de Leandro Bolmaro ante Orlando Magic y finalmente Oklahoma City Thunder de Gabriel Deck ante Los Angeles Clippers.

Además, se cierra la fecha de la Liga Profesional, habrá actividad en La Liga, en la Serie A y arranca el Argentina Open del tenis femenino con mucha presencia nacional.

La agenda completa

Liga Profesional

19:00 Patronato vs Colón TNT SPORTS

21:15 Central Córdoba vs Aldosivi FOX SPORTS PREMIUM / TNT SPORTS

La Liga

14:30 Rayo Vallecano vs Celta de Vigo DIRECTV SPORTS / 1610

17:00 Levante vs Granada DIRECTV SPORTS 2 / 1612

Serie A

16:45 Bologna vs Cagliari ESPN 3

Primera Nacional

15:50 Almagro vs Güemes TYC SPORTS

18:00 San Martín de Tucumán vs Agropecuario TYC SPORTS

21:10 Nueva Chicago vs Tigre TYC SPORTS

NBA

20:00 Indiana Pacers vs San Antonio Spurs NBA LEAGUE PASS

20:00 Charlotte Hornets vs Cleveland Cavaliers NBA LEAGUE PASS

20:00 Philadelphia 76ers vs Portland Trail Blazers NBA LEAGUE PASS

20:30 Atlanta Hawks vs Washington Wizards NBA LEAGUE PASS

20:30 Boston Celtics vs Chicago Bulls NBA LEAGUE PASS

20:30 New York Knicks vs Toronto Raptors NBA LEAGUE PASS

21:00 Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic NBA LEAGUE PASS

21:00 Memphis Grizzlies vs Denver Nuggets DIRECTV SPORTS / 1610

23:30 Los Angeles Clippers vs Oklahoma City Thunder NBA LEAGUE PASS

NFL

21:00 Chiefs vs Giants ESPN Extra

Masters 1000 de París

07:00 Primera Ronda ESPN 2

08:30 Federico Delbonis vs Cameron Norrie

15:30 Primera Ronda ESPN 2

LPF - Reserva

10:00 Argentinos Juniors vs Lanús TNT SPORTS

WTA - Argentina Open

10:00 Primera Ronda TYC SPORTS