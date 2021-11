La frase de Messi que ilusiona a todos los argentinos con Qatar 2022

Lionel Messi está cerrando uno de los años más intensos de su carrera profesional, en el cual ganó su primer título con la Selección argentina y dejó el Barcelona después de 18 años en el club. En una entrevista con el diario catalán Sport, la Pulga habló de su buen momento con la Albiceleste y no ocultó su ilusión de cara a Qatar 2022.

"Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas en el Mundial. Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo y después de esto, la ilusión es grande para lo que viene", comenzó diciendo el crack rosarino al respecto.

Luego, agregó que "estamos bien, pero todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores. Estamos por el buen camino, la dinámica es buena y el ambiente también. El ganar ayuda mucho y esto nos va a hacer crecer todavía más".

Por otra parte, el excapitán del Barça recordó la emoción que sintió con la conquista de la Copa América. "Fueron cosas muy significativas, el poder ganar con la Selección y el vivirlo con la gente de Argentina".

"Lo había pensado muchas veces el estar delante de la gente de mi país para mostrar un trofeo. Lo había hecho mucho con el Barcelona pero no lo había podido hacer con mi país, no era fácil. No me quería ir de la Selección sin ganar algo y además estoy más grande y por lo tanto más sensible también", concluyó.